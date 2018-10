Rugby, Challenge Cup 2018-2019: Agen-Benetton 20-19. Allan sbaglia troppo, sconfitta per Treviso

Amara beffa per il Benetton nella seconda giornata della Challenge Cup di rugby: la formazione trevigiana perde per 20-19 in casa dei francesi dell’Agen. Treviso, in vantaggio per oltre un tempo, si è fatta rimontare ad inizio ripresa fallendo poi le occasioni avute per il controsorpasso: i veneti devono accontentarsi del bonus difensivo.

Nel primo tempo Benetton subito avanti: al 2′ marca Bigi ed Allan trasforma per lo 0-7 praticamente immediato. Al quarto d’ora arriva la seconda meta, firmata ancora da Bigi, ma Allan questa volta è impreciso e lo score resta sullo 0-12. Alla mezz’ora invece si concretizza la reazione ospite: meta di Michel, McIntyre trasforma per il 7-12, poi al 40′ un nuovo piazzato di McIntyre fissa il punteggio sul 10-12, con il quale si va al riposo.

Nella ripresa altra partenza a spron battuto per Treviso, in meta con Ratuva al 45′: Allan trasforma per il 10-19. I padroni di casa ribaltano la partita in 4′: al 49′ piazzato di McIntyre, al 53′ meta di Tanga trasformata ancora da McIntyre e sorpasso sul 20-19. Treviso ha l’occasione del controsorpasso già al 57′, ma Allan non centra i pali dalla piazzola. La scena si ripete al minuto 73, con Allan che sbaglia ancora un calcio di punizione: il punteggio non cambia più, il Benetton perde di un punto in Francia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni LivePhotoSport

roberto.santangelo@oasport.it