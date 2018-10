Rugby, la formazione dell’Italia per la sfida all’Irlanda a Chicago: il XV degli azzurri. Campagnaro capitano, debutta Meyer

Il 3 novembre sarà il giorno in cui l’Italia, alle ore 22 italiane, scenderà in campo contro l’Irlanda al Soldier Field di Chicago, normalmente destinato alle partite dei Bears in NFL. Si tratta del primo vero tassello nell’avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo del 2019, in cui gli azzurri sono inseriti nello stesso girone di Nuova Zelanda e Sudafrica.

Il commissario tecnico Conor O’Shea ha già annunciato il XV che scenderà in campo tra poco più di una settimana: la scelta è ricaduta su un certo numero di giocatori che non sono abitualmente titolari nelle gerarchie del ct azzurro. Di seguito lo schieramento della nostra formazione:

Sperandio; Bellini, Campagnaro, Morisi, Bisegni; Canna, Tebaldi; Giammarioli, Steyn, Meyer; Biagi, Fuser; Pasquali, Bigi, Quaglio.

A disposizione: Fabiani, Traorè, Zilocchi, Lazzaroni, Ruzza, Tuivaiti, Palazzani, McKinley.

Per questo incontro sarà nominato capitano Michele Campagnaro, in ragione dei suoi 34 caps con la maglia della Nazionale. Esordi differenti per i due equiparati: John Meyer parte direttamente in campo, mentre è pronto a subentrare Jimmy Tuivaiti. Tolto Campagnaro, che gioca nell’Exeter, a essere rappresentati a livello di club sono i due blocchi di Benetton e Zebre.













