Calcio, il TAR del Lazio approva il ricorso dei club, la Serie B verso il ritorno a 22 squadre

Ancora una novità nell’infinita querelle legata alla composizione della Serie B 2018-2019. Il TAR del Lazio ha infatti accolto le istanze cautelari di Pro Vercelli e Novara, con l’effetto di sospendere l’efficacia di tutti i provvedimenti sulla formula della B impugnata dai club.

La questione, nella sostanza, è stata rimandata alla FIGC: quest’ultima, però, stavolta non sembra in grado di potersi discostare molto dal pronunciamento del TAR, anche perché lo stesso parla chiaramente di una decisione, quella del 13 agosto, in cui il commissario Fabbricini si è spinto assai oltre quelle che erano le sue prerogative. Dalla Federazione, inoltre, filtra la volontà del neo-presidente Gabriele Gravina di non procedere contro l’ordinanza di fronte al Consiglio di Stato, anche perché lo stesso era già stato piuttosto critico nei confronti della B a 19 squadre. L’unico dubbio è sulle intenzioni della Lega di B.

A questo punto si apre la questione delle ripescate: il TAR, in questo senso, ha respinto la richiesta della Ternana che chiedeva l’improcedibilità del ricorso di umbri, Siena e Pro Vercelli contro la riammissione nella griglia di Novara e Catania. Ma, a questo punto, il caos è ridiventato totale.













