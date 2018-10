Red Dead Redemption 2, un successo clamoroso. Trama avvincente e dettagli valgono voti da 9,5

Il lancio di Red Dead Redemption 2 sta ottenendo un successo clamoroso tra i critici del settore, almeno secondo quanto scrive il portale iberico marca.com. Le prime stime affermano che potrebbero addirittura essere infranti i record, che parevano irraggiungibili, di Grand Theft Auto V (GTA 5).

Le vendite sono partite in questi giorni, ma alcuni siti specializzati nel settore degli eSports lo hanno testato in anteprima nei mesi precedenti e paiono tutti concordi nel definirlo “il gioco“. Certo, Rockstar Games da tempo è sinonimo di alta qualità, e appunto GTA lo ha testimoniato a lungo.

Con questo nuovo lancio però l‘asticella è stata ulteriormente innalzata. Su riviste e portali del settore le analisi non assegnano un voto inferiore al 9.5, ed il gioco viene definito perfetto sotto molti aspetti. I dettagli fanno la differenza, ed in questo caso rendono l’esperienza davvero esaltante. La trama è avvincente e lascia incollati allo schermo per ore.

Ecco una breve sintesi della storia che caratterizza Red Dead Redemption: America, 1899, il declino del selvaggio West è iniziato e le forze della Legge cacciano le ultime bande di fuorilegge. Coloro che non si arrendono o soccombono vengono uccisi. Dopo una disastrosa rapina in banca nella città di Blackwater, Arthur Morgan e la banda di Van der Linde sono costretti a fuggire.

Con gli agenti federali ed i migliori cacciatori di taglie della Nazione alle calcagna, la banda deve attraccare, rubare e combattere, per sopravvivere nel cammino attraverso il territorio aspro nel cuore dell’America. Mentre le divisioni interne aumentano e minacciano di separare la banda, Arthur deve scegliere tra i suoi ideali e la lealtà alla banda che lo ha visto crescere.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:

roberto.santangelo@oasport.it