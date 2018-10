Rally Spagna 2018: un leggendario Sebastien Loeb vince il RACC davanti a Ogier che torna in vetta alla classifica generale

Il RallyRACC Catalunya 2018 ci regala una pagina incredibile della storia del Rally: il nove volte campione del mondo Sebastien Loeb (Citroen C3) vince la gara spagnola e torna al successo che gli mancava dal Rally di Argentina 2013. Il leggendario pilota di Haguenau chiude nel migliore dei modi la sua terza apparizione in questa annata e conquista il 79esimo Rally della sua immensa carriera. Il francese precede il connazionale Sebastien Ogier (Ford Fiesta) per appena 2.9 secondi, mentre proprio in extremis il britannico Elfyn Evans (Ford Fiesta) chiude al terzo posto in classifica generale con un distacco di 16.5 secondi, appena 0.5 su Thierry Neuville (Hyundai i20) che paga a caro prezzo una foratura nell’ultimo chilometro del Power Stage finale che gli costa il terzo posto nella graduatoria ed almeno un punto per la speciale. Con questo risultato il belga perde anche la leadership del campionato mondiale che passa a Sebastien Ogier con 204 punti, contro i suoi 201.

Al quinto posto nel RACC si piazza il padrone di casa Dani Sordo (Hyundai i20) con un gap di 18.6, in sesta posizione conclude Ott Tanak (Toyota Yaris) a 1:03, mentre in settima ed ottava posizione troviamo i finlandesi della Toyota Esapekka Lappi e Jari-Matti Latvala, rispettivamente a 1:16 e 1:26.

A questo punto tutto il Mondiale Rally 2018 sarà in palio nell’ultimo appuntamento stagionale, in Australia, con i primi due della classe divisi da appena 3 punti. Sarà un fine settimana incredibile al Kennards Hire Rally, con Sebastien Ogier che proverà a conquistare il suo sesto alloro, mentre Thierry Neuville cercherà il suo primo titolo di sempre.

LA GARA

L’ultima giornata del Rally di Spagna ha preso il via con la SS15 Riudecanyes 1 di 16.35 chilometri con Jari-Matti Latvala che perde subito il comando della classifica, a favore dell’incredibile Sebastien Loeb che vince lo stage e sale in vetta alla graduatoria. Il nove volte iridato domina rifilando oltre 6 secondi a Dani Sordo, Thierry Neuville e Sebastien Ogier. I primi sei sono racchiusi in appena 14.6 secondi.

Il secondo impegno della mattinata è stata la SS16 Santa Marina 1 di 14.50 chilometri e Sebastien Loeb ha continuato il suo forcing, rifilando altri 2.7 a Ott Tanak, 3.4 a Thierry Neuville e 4.5 a Dani Sordo e Jari-Matti Latvala. Sebastien Ogier lascia per strada altri 7.5 secondi e vede ridursi a 3.8 il suo margine sul rivale belga.

Si è passati, poi, alla SS17, la riedizione della Riudecanyes ma le emozioni non sono mancate, anzi. Sebastien Ogier ha piazzato la zampata del campione, chiudendo con 3.5 su Elfyn Evans, 4.8 su Dani Sordo, 6.7 su Thierry Neuville e 7.2 su Sebastien Loeb, riaprendo i giochi e portandosi a 3.6 dal suo connazionale, con Neuville a 14.1 dalla vetta. Sogni di gloria che si infrangono, invece, per Jari-Matti Latvala che perde 48.1 per colpa di una foratura.

Il Rally RACC 2018 si è concluso con la SS18 Santa Marina 2, valevole come Power Stage conclusivo. Il migliore è Ott Tanak che stacca Sebastien Ogier e Sebastien Loeb. Thierry Neuville scivola in sesta posizione per colpa di una foratura e vede svanire anche i punti del Power Stage finale. Per Loeb i 7 decimi persi nei confronti di Ogier sono sufficienti per difendere la prima posizione in classifica.

ORDINE DI ARRIVO POWER STAGE

CLASSIFICA FINALE RALLY SPAGNA 2018

CLASSIFICA MONDIALE RALLY 2018

1 SEBASTIEN OGIER FORD 204 PUNTI

2 THIERRY NEUVILLE HYU 201 PUNTI

3 OTT TANAK TOY 181 PUNTI

4 ESAPEKKA LAPPI TOY 110 PUNTI

5 JARI-MATTI LATVALA 102 PUNTI

