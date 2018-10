Rally Galles 2018: Ott Tanak domina e prova la fuga, secondo Neuville a quasi mezzo minuto, più indietro Ogier

L’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) inizia con il piede giusto anche il Rally del Galles 2018 e inizia a mettere solide basi verso il poker di successi consecutivi per riaprire definitivamente un Mondiale, dominando la prima giornata di gare e accumulando un margine interessante nei confronti dei suoi rivali diretti in ottica titolo iridato. Il vincitore degli ultimi tre Rally, ha chiuso il venerdì con ben 28.8 sul leader della graduatoria mondiale, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) mentre in terza posizione si porta il finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a 31.3. Quarta posizione per il connazionale Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 35.9, mentre in quinta si ferma il campione del mondo in carica, il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) a 38.2 dopo alcuni problemi tecnici. In sesta piazza troviamo l’irlandese Craig Breen (Citroen C3) a 48.8, mentre è settimo l’australiano Hayden Paddon (Hyundai i20) a 1:06. Ottavo e nono i due norvegesi Mads Østberg (Citroen C3) a 1:08 e Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) a 1:24. Perdono minuti pesanti il finlandese Teemu Suninen (Ford Fiesta) che si ferma e totalizza 10:43, mentre va addirittura peggio al padrone di casa Elfyn Evans (Ford Fiesta) che chiude il suo venerdì ad oltre venti minuti da Tanak.

Domani è in arrivo un’altra giornata intensa del Rally del Galles con la bellezza di nove prove speciali, che indirizzeranno la gara verso il gran finale di domenica. I colpi di scena saranno dietro l’angolo, con diversi stage e settori di notevole difficoltà.

LA GARA

Dopo le shakedown di ieri, il SS1 SSS Tir Prince, vinto da Esapekka Lappi, con tre decimi di vantaggio su Thierry Neuville e Jari-Matti Latvala, ha avuto inizio il vero e proprio Rally del Galles. La prima prova giornaliera, la SS2 Clocaenog 1 di 7.67 chilometri, ha confermato l’ottimo stato di forma di Ott Tanak, che ha bruciato sul tempo Elfyn Evans per tre decimi e Sebastien Ogier per 1.1 secondi, e che sale subito in vetta alla graduatoria generale.

La seconda manche di giornata è stata la SS3 Brenig 1 di 29.13 chilometri e il successo è stato ancora di Ott Tanak che rifila 3 secondi a Elfyn Evans e 6.4 a Sebastien Ogier. Sesta posizione per Thierry Neuville che perde ben 13.7. Ancora una affermazione per Ott Tanak nella SS4 Penamchno 1 di 16.95, con il portacolori della Toyota che guadagna altri 2.3 su Jari-Matti Latvala, e 7.5 su Thierry Neuville, sesto. Brutta prova per Sebastien Ogier che non va oltre il decimo posto con 16.5 secondi lasciati per strada per un problema alla scatola del cambio. La prima parte del venerdì del Rally del Galles si è conclusa con le rapidissime SS5 e SS6 Slate Mountain di 1.63 chilometri. La prima vede il miglior tempo di Neuville che recupera appena tre decimi a Tanak, mentre la seconda vede Latvala davanti a tutti con 2.6 su Neuville (settimo) e 3.0 su Tanak (ottavo). Ogier fa quello che può senza la seconda marcia e si ritrova già a 27.9 da Tanak in classifica generale.

L’intensa giornata odierna è ripresa nel pomeriggio con la SS7 Clocaenog 2 e, come nel precedente passaggio, ha visto Tanak primeggiare davanti a Latvala a 1.3, e Ogier a 1.9. Neuville, sesto, cede altri 3.4 secondi. Penultimo impegno di questo venerdì è stasto l’SS8 Brenig 2 che, ancora una volta, ha messo in mostra un Tanak strepitoso. L’estone ha rifilato altri 6 secondi a Neuville e 7.2 a Ogier, mentre Evans si ferma sul tracciato e chiude anzitempo la sua giornata. Ultimo stage di giornata l’SS9 Penmachno 2, con Neuville che chiude in bellezza con 0.9 su Latvala, mentre Tanak chiude a 2.4 con Ogier a 3.6.

CLASSIFICA GENERALE RALLY GALLES 2018

