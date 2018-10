F1, GP Giappone 2018: Lewis Hamilton pronto per l’ennesima pole, la Ferrari conta sulla pioggia?

Sarà un’alba sul filo dei millesimi quella del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Suzuka alle ore 8.00 italiane Lewis Hamilton andrà a caccia della pole position numero 80 della sua carriera e, dopo quanto visto nelle prime due sessioni di prove libere, tra lui e questo traguardo, oggettivamente, sembrano non esserci rivali. Chi si è avvicinato maggiormente ai suoi tempi è stato Valtteri Bottas, suo compagno di scuderia, che si è portato a poco meno di mezzo secondo di distacco. La Mercedes ha ampiamente dimostrato di essere in grandissima forma sul circuito nipponico e proverà a monopolizzare la prima fila, come successo a Sochi.

La Ferrari, dal canto suo, sa di avere una sola freccia al proprio arco, dato che Kimi Raikkonen appare leggermente sottotono da quando è stato annunciato il suo addio. Sebastian Vettel, però, sarà chiamato all’impresa per agguantare una pole che, per le sue residue chance di titolo mondiale, sarebbe assolutamente fondamentale. La sua SF71H, tuttavia, non sembra poter competere con una W09 che è tornata prepotentemente alla ribalta e, sul piano delle prestazioni, ha allungato, e non poco rispetto ai rivali.

In poche parole, per Sebastian Vettel e tutti gli altri (con Max Verstappen e Daniel Ricciardo che si sono avvicinati parecchio alle due Rosse), le speranze di conquistare la partenza al palo si dirigono sul cielo. Il meteo, infatti, parla di pioggia quasi certa per la giornata di domani (e non saranno due gocce), un modo per rimescolare le carte che, fino a questo momento, sembrano posizionate in maniera inevitabile sul tavolo da gioco di Suzuka. In caso di qualifiche bagnate, ovviamente, tutto potrebbe essere rimesso in bilico ma, per gli avversari di Hamilton c’è una brutta notizia. L’inglese in questa condizione è praticamente imbattibile. Nelle ultime quattordici qualifiche disputate con meteo ballerino, infatti, il campione del mondo in carica ha centrato altrettante partenze davanti a tutti.

Lewis Hamilton farà 80 in Giappone? Le possibilità sono notevoli, come il margine che ha scavato il pilota nato a Stevenage nei confronti dei rivali nel corso della giornata odierna. Seb Vettel, nonostante i quasi 9 decimi di ritardo si è detto fiducioso e positivo per il prosieguo del weekend. Se non riuscirà a scattare in pole o, quantomeno, davanti al suo rivale diretto, le sue speranze di riaprire il Mondiale, si ridurranno davvero al lumicino.

