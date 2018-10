Rally Catalogna 2018: programma, orari e tv

Il WRC 2018 andrà in archivio in novembre con il Rally d’Australia, ma a concludere la stagione europea sarà il RallyRACC Catalunya-Rally de Espana, previsto dal 25 al 28 ottobre. Gli organizzatori dell’ultima gara continentale del Mondiale, che ha preso il posto in ordine temporale il Rally del Galles Gran Bretagna, hanno ufficializzato il percorso di questa edizione, che avrà alcune novità. Dopo due anni sarà infatti riproposta la Prova Spettacolo del Montjuic, lunga 3,2 chilometri che si diramerà attorno al Museu Nacional d’Art de Catalunya ai piedi del promontorio che sorge a sud di Barcellona. L’ultima volta che era stato usato il percorso del Montjuic fu nel 2016, in un’edizione piuttosto sfortunata a causa della pioggia che bloccò l’afflusso delle persone alle tribune montate appositamente a bordo del percorso. Il percorso sarà composto da 18 speciali, per un totale di 331,78 chilometri di gara. Nella giornata di venerdì si correrà l’unica tappa interamente su sterrato. Sempre nella prima tappa della gara sarà svolta la stage più lunga che misurerà 38,95 chilometri e dovrà essere svolta per due volte, sia nel giro mattutino che in quello pomeridiano.

Giovedì 25 ottobre

08.00 – 09.30 – Shakedown for P1 Salou area

09.45 – 11.45 – Shakedown for P2 & P3 Salou area

10.00 – Publication of Start list for:

Thursday: section 1 & 2

Friday: section 3

12.00 – “Meet the Crews” Service Park

PortAventura World

TBA – Pre-event FIA Press Conference Media Centre – HQ

13.00 – Time card distribution Salou (before Podium)

13.15 – Rally Start (TC0) Podium Salou

From 14.30 – Reconnaissance of SS1 Barcelona Barcelona (Montjuïc area)

– After reconnaissance of SS1 rally cars Barcelona (Montjuïc area)

must enter TC0A – Regroup IN

16.00 – Autograph session for selected drivers Barcelona-Montjuïc

(a detailed list will be included to a bulletin) SS1 Barcelona

17.00 – Exhibition of Historic cars at SS1 Barcelona-Montjuïc

SS1 Barcelona

17.45 – Photo-shoot of Authorities and selected Barcelona-Montjuïc

P1 drivers Av. Maria Cristina

(a detailed list will be included to a bulletin)

18.08 – Start of SS1 Barcelona – Montjuïc

19.00 – Helicopters pilots’ briefing PortAventura Resort

HQ – Convention Centre

20.08 – 1st driver arrival to TC1A Parc Ferme

Service Park – PortAventura

Convention Centre

Venerdì 26 ottobre

08.00 – Start of Friday (1st driver start) Service Park – PortAventura

19.10 – 1st driver arrival at TC 7A Service Park – PortAventura

23.59 – TC 7C closes (all cars must be returned to parc ferme

from the 75-minute flexi-service)

Sabato 27 ottobre

06.45 – Start of Saturday (1st driver start) Service Park – PortAventura

17.20 – 1st driver arrival at TC 14A Service Park – PortAventura

21.30 – TC 14C closes (all cars must be returned to parc ferme

from the 45-minute flexi-service)

Domenica 28 ottobre

06.45 – Start of Sunday (1st driver start) Service Park – PortAventura

14.01 – Rally Finish TC 18D before Podium

Salou – Passeig Jaume I

tba – Post Event FIA Press Conference PortAventura Resort

HQ – Media Centre

Rally Catalogna 2018: programma, orari e tv

Al momento, il Rally di Catalogna è visibile in streaming web sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso. I diritti del Mondiale sono stati acquisiti da DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand che da poco si è assicurato anche i diritti della Serie A, ma che sarà fruibile sia per i clienti Mediaset Premium che per quelli di Sky (attraverso il decoder SkyQ).













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI RALLY

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI