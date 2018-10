Rally Catalogna 2018: Sebastien Ogier fa sua la prima speciale davanti a Neuville e a Tanak

Parla decisamente francese la prima giornata del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada, penultima round del WRC 2018. Sebastien Ogier, su Ford Fiesta, si è aggiudicato la prova numero uno odierna che si è tenuta attorno al Museu Nacional d’Art de Catalunya, ai piedi del promontorio che sorge a sud di Barcellona, lunga 3.2 km. Il 5 volte iridato, vittorioso nell’ultimo appuntamento iridato in Galles, è partito con il piede giusto sfruttando alla grande le gomme a propria disposizione e siglando un crono notevole (3’35″3), decisamente troppo veloce per chiunque altro, tenendo conto delle peculiarità della speciale.

Dietro allo scatenato Ogier troviamo il leader del campionato il belga Thierry Neuville che, a bordo della sua Hyundai i20 Coupé WRC, ha provato a limitare i danni e tenere il ritmo del suo rivale, piazzandosi in seconda posizione a 3″7 dal riferimento del transalpino. Neuville, tra l’altro, protagonista di un incidente non certo trascurabile nel corso dello Shakedown mattutino: un capottamento su un tracciato di 2 chilometri di sterrato che fortunatamente non hanno avuto conseguenze serie sull’equipaggio della i20 e neanche sulla vettura. In terza piazza non poteva che esserci il terzo pretendente al titolo ovvero l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), distanziato di 5″6. Le speranze mondiali dell’alfiere della squadra nipponica sono molto scarse dopo il clamoroso ritiro nell’ultimo weekend in Gran Bretagna ma la velocità della Yaris è tale che ci si possa aspettare di tutto.

A completamento della top-5 da notare l’ottima prestazione del norvegese Andreas Mikkelsen, a 5″6 dalla vetta, davanti all’altra Ford Fiesta del britannico Elfyn Evans (a 6″0 da Ogier). Sesto, invece, il padrone di casa Daniel Sordo sull’altra i20 in corsa per il successo di tappa, a 7″5 dal campione del mondo in carica. Parlando poi di iride e vittorie, il pensiero non può non andare all’altra attrazione di questo rally ovvero Sebastien Loeb. Il 9 volte iridato, vittorioso per ben 8 volte consecutive in Catalogna e alla terza ed ultima apparizione stagionale, non ha iniziato nel modo migliore la sua avventura catalana. Il francese, infatti, ha fatto stallare la propria Citroen C3 WRC dopo poche curve dal via, accusando un distacco al traguardo di 15″9. Per lui la gara si fa decisamente in salita.

ORDINE DEI TEMPI DOPO LA PROVA SPECIALE NUMERO UNO

Posizione Pilota/navigatore Macchina Crono/distacco 1 Ogier/Ingrassia Ford Fiesta WRC 3’35”3 2 Neuville/Gilsoul Hyundai i20 Coupé WRC +3″7 3 Tanak/Jarveoja Toyota Yaris WRC +4″2 4 Mikkelsen/Jaeger Hyundai i20 Coupé WRC +5″6 5 Evans/Barritt Ford Fiesta WRC +6″0 6 Sordo/Del Barrio Hyundai i20 Coupé WRC +7″5 7 Rovanpera/Halttunen Skoda Fabia R5 +8″6 8 Breen/Martin Citroen C3 WRC +8″7 9 Kopecky/Dresler Skoda Fabia R5 +9″0 10 Latvala/Anttila Toyota Yaris WRC +9″7













