Rally Catalogna 2018: Jari-Matti Latvala chiude in vetta la seconda giornata, Ott Tanak fora, grande equilibrio nella top-5

E’ il finlandese della Toyota Yaris Jari-Matti Latvala a concludere in vetta all’overall la seconda e penultima giornata del RallyRACC Catalunya, penultimo atto del WRC 2018. Il finnico precede il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) di 4″7 e il fenomenale transalpino Sebastien Loeb (Citroen), alla terza apparizione quest’anno nel Mondiale, molto in palla con la sua vettura e distanziato di 8″0 dalla vetta. Una situazione molto equilibrata nella top-5 quando manca un giorno di gara visto che il britannico della Ford Elfyn Evans e leader della classifica iridata, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20), sono pienamente in corsa per il successo del rally catalano, trovandosi rispettivamente a 9″8 e 12″7 da chi comanda. La vera notizia di oggi è la foratura della Yaris di Ott Tanak, in testa prima di questo contrattempo, precipitato in graduatoria a 1’00″7 dal teammate. Per lui le possibilità di vittoria sono quasi impossibili.

Venendo alla cronaca, Latvala, reduce anch’egli da una foratura nel corso della PS4 di ieri, non si è lasciato troppo influenzare e ha continuato a spingere molto forte, esibendo un pacchetto estremamente competitivo in un day-2 tutto su asfalto. L’arrivo della pioggia ha anche sorriso all’attuale capoclassifica visto che alcuni dei concorrenti come Loeb, Evans e Daniel Sordo sono stati costretti a rallentare nel corso della PS13 per un forte scroscio. Un episodio di cui ha saputo approfittare anche Ogier che, pur avendo sbagliato la scelte delle gomme (montando le mescole da bagnato quando si correva su asciutto), ha saputo limitare i danni e rimanere in piena corsa per il successo di questo appuntamento.

Va comunque sottolineata l’ottima prestazione del “Cannibale”. Loeb, vincitore di otto edizioni consecutive della gara in Catalogna, ha espresso un livello eccellente con la Citroen e, pur essendo poco fortunato per quanto detto sulla speciale 13, ha saputo far fronte a tutte le problematiche, essendo pienamente in corsa per salire sul gradino più alto del podio visto il distacco limitato. Nella lotta per il campionato, segnali di ripresa chiari per Neuville che, premiato dalla scelta degli pneumatici (soft nel pomeriggio), è stato assai veloce con la i20 rientrando in partita per la vittoria e trovandosi ad appena 8″ da Ogier sul quale il belga, come è logico, sta un po’ impostando la strategia di questo weekend.

Parlando poi di sfortuna, di sicuro chi è stato danneggiato maggiormente dall’arrivo della pioggia nella PS13 è stato il padrone di casa Sordo. Lo spagnolo della Hyundai, prima della famigerata stage, era in lotta con Latvala per la prima piazza ma le condizioni meteo non hanno permesso all’iberico di spingere, decadendo in sesta posizione nell’overall a 16″5. Certo, per lui, i giochi non sono ancora chiusi ma puntare al successo appare molto complicato.

CLASSIFICA GENERALE AL TERMINE DELLA SECONDA GIORNATA

1.

7 Latvala J. – Anttila M.

Toyota Yaris WRC RC1

M 2:35:01.8 99.0 2.

1 Ogier S. – Ingrassia J.

Ford Fiesta WRC RC1

M 2:35:06.5 +4.7

+4.7 98.9

0.02 3.

10 Loeb Sébastien – Elena D.

Citroën C3 WRC RC1

M 2:35:09.8 +8.0

+3.3 98.9

0.03 4.

2 Evans Elfyn – Barritt D.

Ford Fiesta WRC RC1

M 2:35:11.6 +9.8

+1.8 98.9

0.04 5.

5 Neuville T. – Gilsoul N.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 2:35:14.5 +12.7

+2.9 98.8

0.05 6.

6 Sordo Dani – Del Barrio C.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 2:35:18.3 +16.5

+3.8 98.8

0.06 7.

9 Lappi Esapekka – Ferm Janne

Toyota Yaris WRC RC1

M 2:35:48.3 +46.5

+30.0 98.5

0.18 8.

8 Tänak Ott – Järveoja M.

Toyota Yaris WRC RC1

M 2:36:02.5 +1:00.7

+14.2 98.3

0.24 9.

11 Breen Craig – Martin Scott

Citroën C3 WRC RC1

M 2:36:39.7 +1:37.9

+37.2 98.0

0.38 10.

4 Mikkelsen A. – Jæger A.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 2:37:09.1 +2:07.3

+29.4 97.6

0.50













FOTOCATTAGNI