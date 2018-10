Rally Catalogna 2018: Neuville, Ogier e Tanak in lizza per l’iride. C’è Loeb nel ruolo di outsider!

Ci siamo. Da domani prenderà il via l’edizione 2018 del RallyRACC Catalunya-Rally de Espana, ultimo show europeo prima della chiusura del Mondiale in Australia. Un appuntamento posteriore a quello in Galles, dove le sorprese non sono mancate. Thierry Neuville (Hyundai) si presenta ai nastri di partenza in vetta alla graduatoria generale con 7 lunghezze di vantaggio sul francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) e 21 sull’estone Ott Tanak (Toyota Yaris), il grande sconfitto dell’ultimo weekend di gara, vittima di un bruciante ritiro in una corsa che sembrava nelle sue mani. Una situazione di grande equilibrio nella quale la quattro giorni catalana potrebbe dare un contributo decisivo all’assegnazione del titolo.

Chi ha le possibilità di chiudere i giochi è il belga. Dal punto di vista aritmetico, Neuville dovrà assicurarsi 24 punti in più rispetto ad Ogier e 10 in più rispetto a Tanak. E’ evidente che per prefigurarsi un contesto del genere l’alfiere della Hyundai dovrebbe vincere e nello stesso tempo sperare in un weekend molto negativo del transalpino, il quale dovrebbe ottenere solo un punto nella Power Stage e nessuno in gara. E’ altrettanto vero che si potrebbe fare un discorso diverso in termini strategici, pensando all’ultimo rally australiano che si terrà sullo sterrato. Da regolamento, infatti, il leader del campionato dovrà aprire tutte le speciali del venerdì e questo sarebbe un grande svantaggio dal punto di vista prestazionale. In questo gioco ad essere tagliato fuori dai giochi parrebbe essere Tanak che però, cosciente della forza della sua Yaris, vorrà riscattarsi dopo il pesante ko gallese e dimostrare il suo valore.

Un percorso caratterizzato da 18 speciali, per un totale di 331,78 chilometri di gara, in condizioni miste di asfalto liscio e sterrato di media velocità. Particolarmente insidiosa in questo senso sarà la stage “La Fatarella – Vilalba” di 38.85 km che prevede tanti cambi di superficie, rendendo arduo il lavoro dei piloti e dei tecnici. In più la novità è la riproposizione dopo due anni della Prova Spettacolo del Montjuic, lunga 3,2 chilometri, che si svilupperà attorno al Museu Nacional d’Art de Catalunya, ai piedi del promontorio che sorge a sud di Barcellona. In sostanza una quattro giorni di grande incertezza e pathos ci attende.













FOTOCATTAGNI