Rally Australia 2018: Mads Østberg chiude al comando la prima giornata, Ogier 7°, Neuville 10° soffrono ma lottano per il titolo

La prima giornata del Rally di Australia 2018, ultimo appuntamento della stagione, non ha certo deluso le attese. La super-sfida tra il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) ed il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta), che si stanno giocando il titolo iridato, ha visto entrambi i contendenti in difficoltà. Chi ne ha fatto le spese in maniera maggiore, tuttavia, è Neuville che, per colpa di una foratura nella SS6, lascia sul terreno oltre un minuto, mentre Ogier fa poco meglio, e viene avvantaggiato dai rallentamenti imposti dalla Ford ai suoi colleghi di marchio per salire in settima posizione. Ma andiamo con ordine. La prima giornata del Rally di Australia vede a sorpresa al comando il norvegese Mads Østberg (Citroen C3) che si tiene lontano dai guai e si presenterà al via domani in prima posizione. Al secondo posto troviamo l’irlandese Craig Breen (Citroen C3) con un ritardo di 6.8, mentre al terzo posto ha concluso il finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a 8.7.

Quarta piazza per il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20) a 12.5, mentre è quinto l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) a 16.9. Sesta posizione per il finlandese Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 28.3, mentre, come detto, è settimo Sebastien Ogier con un ritardo di 38.2 dalla vetta. Alle sue spalle il britannico Elfyn Evans (Ford Fiesta) a 45.2 e il finlandese Teems Suninen (Ford Fiesta) a 47.2 Solamente decimo Thierry Neuville che, in classifica generale, deve rimontare 3 punti nei confronti del campione del mondo in carica, e sarà chiamato al tutto per tutto nelle due prossime giornate. Il Mondiale WRC 2018 è in bilico. Chi la spunterà?

LA GARA

La prima giornata di gare prende il via con la SS1 Orara East 1 di 8.77 chilometri con il miglior tempo di Esapekka Lappi che precede Ott Tanak di otto decimi, mentre Jari-Matti Latvala si ferma a 1.2 secondi. Quarta posizione per Andreas Mikkelsen a 1.8, mentre è quinto Thierry Neuville a 2.1. Ottavaa posizione per Sebastien Ogier a 2.6.

Seconda tappa giornaliera è stata la SS2 Coldwater 1 di 14.12 chilometri con Jari-Matti Latvala che piazza la migliore prestazione con mezzo secondo su Craig Breen e 1.2 su Esapekka Lappi. Settimo Ott Tanak a 3.8, mentre perdono terreno Thierry Neuville, decimo a 6.7, e Sebastien Ogier, 11esimo a 10.7.

La mattinata australiana si è conclusa con la temibile SS3 Sherwood 1 di 26.68 chilometri con una manche strepitosa di Mads Østberg che rifila ben 5.9 a Craig Breen e 6.6 su Hayden Paddon. Quarta posizione per Ott Tanak a 6.8, mentre ancora difficoltà per Thierry Neuville, nono a 14.0 (e autore di un errore su un salto), mentre Sebastien Ogier è decimo a 17.9.



Il pomeriggio ha visto la ripetizione delle tre prove. La SS4 Orara East di 8.77 chilometri ha visto Ott Tanak primeggiare con un solo decimo su Esapekka Lappi e un secondo su Sebastien Ogier. Thierry Neuville chiude al sesto posto a 1.6.

La quinta manche odierna è stata la SS5 Coldwater di 14.12 chilometri e finalmente ha visto il leader della classifica iridata emergere, precedendo Teemu Suninen di un decimo e Jari-Matti Latvala di mezzo secondo. Sebastien Ogier è settimo a 1.6.

Il venerdì del Rally di Australia è proseguito con la SS6 Sherwood di 26.68 chilometri, l’ultimo vero stage di giornata, ed è risultata una manche che potrebbe decidere l’intero Mondiale, dato che Thierry Neuville accusa una foratura e lascia per strada ben 54.4 secondi, nei confronti di Craig Breen che si aggiudica la frazione. Sebastien Ogier chiude settimo a 14.2.

Le ultime due prove della giornata sono state le rapidissime SS7 e SS8 Destination NSW I e II (entrambe di appena 1.27 chilometri) che hanno regalato grande spettacolo al folto pubblico ma che, ovviamente, non sono andate ad intaccare la classifica generale. Successi per Sebastien Ogier e Ott Tanak (che mantiene saldamente la vetta del Rally) e, quindi, tutto rimandato alla giornata di sabato.

CLASSIFICA PARZIALE RALLY AUSTRALIA 2018

