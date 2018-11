Rally Australia 2018, Sebastien Ogier Campione del Mondo: sesto sigillo di fila! Tappa a Latvala, ritirati Neuville e Tanak

Sebastien Ogier si è laureato Campione del Mondo di rally per la sesta volta consecutiva! Al termine di una stagione estremamente combattuta e avvincente, il francese è riuscito a festeggiare e si conferma come uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Il quasi 35enne, dopo i quattro sigilli al volante della Volkswagen Polo, è riuscito a imporsi nuovamente a bordo della Ford Fiesta spezzando la resistenza di Thierry Neuville e di Ott Tanak proprio in conclusione del decisivo Rally di Australia. Il belga e l’estone, infatti, si sono dovuti ritirare e così a Ogier è bastato il quinto posto per poter festeggiare.

Neuville, attardato di appena tre lunghezze dal transalpino, aveva già compromesso la prova nel corso delle prime speciali di venerdì quando era incappato in una foratura, poi il patatrac è arrivato definitivamente nella ss22 quando ha strappato la ruota posteriore sinistra della sua Hyundai i20. Discorso non molto diverso per Tanak che ha detto addio ai sogni di gloria a causa di un incidente nella speciale numero 22 dopo aver già sbagliato nella 20. Ogier non è mai stato in corsa per la vittoria di tappa ma ha sempre controllato la situazione in ottica classifica generale e non ha dovuto strafare più di tanto per chiudere al quinto posto e garantirsi una nuova apoteosi.

Il successo parziale è andato al finlandese Jari-Matti Latvala che ha messo il proprio sigillo per la prima volta in stagione e ha così permesso alla Toyota di conquistare il Mondiale costruttori avendo la meglio sul neozelandese Hayden Paddon (attardato di 32 secondi) e sul norvegese Mads Ostberg (a 52 secondi). Quarto il finlandese Esapekka Lappi (a 1:02) che ha preceduto appunto Ogier finito a due minuti e mezzo di ritardo.

CLASSIFICA RALLY D’AUSTRALIA 2018:

POS CAR NO DRIVER CO-DRIVER TEAM ELIGIBILITY GROUP CLASS TIME DIFF PREV DIFF 1ST

1. 7 FIN J. LATVALA FIN M. ANTTILA TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 2:59:52.0

2. 6 NZL H. PADDON GBR S. MARSHALL HYUNDAI SHELL MOBIS WRT M RC1 3:00:24.5 +32.5 +32.5

3. 10 NOR M. OSTBERG NOR T. ERIKSEN CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT M RC1 3:00:44.2 +19.7 +52.2

4. 9 FIN E. LAPPI FIN J. FERM TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 3:00:54.3 +10.1 +1:02.3

5. 1 FRA S. OGIER FRA J. INGRASSIA M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC1 3:02:22.8 +1:28.5 +2:30.8

6. 2 GBR E. EVANS GBR D. BARRITT M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC1 3:02:57.1 +34.3 +3:05.1

7. 11 IRL C. BREEN GBR S. MARTIN CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT M RC1 3:08:51.0 +5:53.9 +8:59.0

8. 33 CHL A. HELLER ARG J. DIAZ M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM WRC2 RC2 3:22:20.5 +13:29.5 +22:28.5

9. 74 AUS S. GLENNEY AUS A. SARANDIS CRAIG BROOKS NONE RC2 3:26:53.8 +4:33.3 +27:01.8

10. 21 GRC J. SERDERIDIS BEL L. VANNESTE M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM NONE RC1 3:35:06.1 +8:12.3 +35:14.1

11. 4 NOR A. MIKKELSEN NOR A. JAEGER HYUNDAI SHELL MOBIS WRT M RC1 3:43:13.9 +8:07.8 +43:21.9

12. 34 ITA G. LINARI ITA P. OMETTO GIANLUCA LINARI WRC2 RC2 3:49:40.4 +6:26.5 +49:48.4

13. 71 AUS E. EVANS AUS B. SEARCY ELI EVANS NONE RC2 4:05:03.5 +15:23.1 +1:05:11.5

14. 80 AUS L. BATES AUS A. MCLOUGHLIN NEAL BATES NONE ASN 4:13:38.8 +8:35.3 +1:13:46.8

15. 73 IND G. GILL AUS G. MACNEALL TEAM MRF TYRES NONE RC2 4:14:20.0 +41.2 +1:14:28.0













FOTOCATTAGNI