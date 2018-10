Prossima giornata Serie A | Calendario delle partite e orari | Come vederle in tv su Sky e Dazn

Passata l’ottava giornata, prima della nona ci sarà una pausa, dedicata alla Nazionale. L’intervallo di tempo che passerà prima di rivedere la Serie A sarà dunque di due settimane. Quando le 20 squadre riprenderanno la loro marcia verso l’obiettivo massimo, moltissime attenzioni saranno catturate dal derby di Milano, con l’Inter “squadra di casa” per l’occasione. La giornata inizierà però di sabato, dall’Olimpico di Roma, con i giallorossi che riceveranno la SPAL. Sempre di sabato saranno impegnate Juventus e Napoli, l’una in casa contro il Genoa e l’altra in trasferta contro l’Udinese.

i seguito tutta la programmazione della nona giornata, sia per quanto riguarda la suddivisione delle partite nel weekend che in merito alla situazione televisiva che coinvolge Sky e Dazn:

NONA GIORNATA

SABATO 20 OTTOBRE

Ore 15.00 Roma-Spal – Sky

Ore 18.00 Juventus-Genoa – Sky

Ore 20.30 Udinese-Napoli – Dazn

DOMENICA 21 OTTOBRE

Ore 12.30 Frosinone-Empoli – Dazn

Ore 15 Parma-Lazio – Sky

Ore 15 Chievo-Atalanta – Dazn

Ore 15 Bologna-Torino – Sky

Ore 18.00 Fiorentina-Cagliari – Sky

Ore 20.30 Inter-Milan – Sky

LUNEDI’ 22 OTTOBRE

Ore 20.30 Sampdoria-Sassuolo – Sky













Credits: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com