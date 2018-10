Calcio, Serie A 2018-2019: Napoli-Sassuolo 2-0. Partenopei di nuovo a -6 dalla Juventus grazie ad Ounas ed Insigne

Si è concluso il posticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornata della Serie A di calcio: il Napoli non perde terreno dalla Juventus superando per 2-0 al San Paolo il Sassuolo. Ounas in avvio ed Insigne nella ripresa piegano la resistenza dei neroverdi e consolidano il secondo posto partenopeo.

Nel primo tempo padroni di casa subito in vantaggio: errore di Locatelli, ma la giocata di Ounas è superlativa. Grande stop e conclusione ancora più bella che si insacca imparabilmente sotto la traversa con Consigli che non può nulla. Al quarto d’ora Mertens sfiora il raddoppio, ma la sua conclusione da buona posizione è larga sulla sinistra. Nella prima frazione non si registrano altre grosse occasioni, da segnalare soltanto i gialli a Locatelli e Diawara.

Nella ripresa al 48′ ancora Napoli ad un soffio dal gol: ancora Ounas dal limite dell’area tenta la conclusione vincente, ma la palla finisce alla destra della porta difesa da Consigli, che tira un sospiro di sollievo. Al 67′ però il Sassuolo va vicino al pari: Berardi chiama al grande intervento Ospina, con un gran tiro dal limite che il portiere mette in angolo. Terminata la girandola dei cambi, ecco il 2-0 partenopeo: al 72′ gran conclusione da fuori di Insigne che disegna una parabola perfetta con il suo tiro a giro che va ad insaccarsi nell’angolino destro, con Consigli ancora una volta incolpevole. Al 77′ ancora Berardi chiama alla parata da applausi Ospina con un tiro basso dall’interno dell’area di rigore che il portiere avversario respinge con un bel tuffo sulla sinistra. Al minuto 87 Sassuolo in dieci per il rosso a Rogerio, a ruota Callejon sfiora il tris con una bella conclusione dai venti metri che però si spegne sul fondo.













Foto: Gianfranco Carozza

