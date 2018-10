Basket, Serie A 2018-2019: Larry Brown lascia temporaneamente Torino per motivi di salute

Dopo la sconfitta con la Reyer Venezia al supplementare nella prima giornata di campionato, Larry Brown si è presentato in conferenza stampa e ha comunicato di dover trasferirsi negli Stati Uniti per motivi di salute. Quello del coach americano non è un addio ufficiale, ma nei prossimi giorni Brown sarà via per un controllo medico ed un’operazione.

Non si conoscono assolutamente i tempi dell’addio momentaneo da parte dell’ex allenatore campione NBA con i Detroit Pistons. Brown aveva già subito un’operazione in estate, che aveva ritardato il suo arrivo sulla panchina torinese e adesso è arrivato questo nuovo stop. La Gazzetta dello Sport riporta che sarà un allontanamento solo per qualche giorno e non di settimane come dalle prime avvisaglie.

Nei prossimi giorni si attende un comunicato e soprattutto una decisione da parte della società per capire chi allenerà la Fiat nelle successive partite di Eurocup e campionato.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo