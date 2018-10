PlayStation 5 in arrivo già dal 2019? Possibile rivoluzione e creazione di un sistema cloud per lo streaming

Il sito iberico marca.com ha rilasciato alcune interessanti anticipazioni sulla PlayStation 5 che sarà commercializzata nel prossimo futuro. Nel novembre 2013 la Sony ha messo in vendita PlayStation 4 e dopo cinque anni il videogame ha sfondato la ragguardevole cifra di 70 milioni di unità vendute.

Numeri sensazionali, che però non fanno placare le voci che vogliono il lancio di una nuova console, in seguito ai progressi tecnologici e dell’industria dei videogiochi che si sono verificati nell’ultimo lustro. Le ipotesi più accreditate danno come il 2019 l’anno giusto per l’uscita della quinta versione della serie, dopo che alcuni mesi fa proprio Sony aveva annunciato gli ultimi mesi di produzione del vecchio modello.

Seconda marca.com però il rilascio potrebbe avvenire molto presto, anche prima di quanto previsto dalla stessa società. La necessità di un nuovo hardware all’avanguardia infatti potrebbe spingere la casa madre ad accelerare i tempi per non restare troppo indietro rispetto alla concorrenza.

Si parla di un lavoro incessante da parte degli sviluppatori, unito alla possibile creazione di un sistema cloud per la PS5. Il futuro della console infatti potrebbe passare anche attraverso lo streaming: in questa direzione si stanno muovendo le società concorrenti (vedi Nintendo ad esempio) e questo potrebbe portare Sony ad abbreviare i tempi per il nuovo lancio

Le stime però danno come possibile il superamento di quota 100 milioni di unità vendute nel 2019, e questo potrebbe portare a posticipare al 2020 il rilascio della PS5, ma in ogni caso le nuove tecnologie porteranno nell’immediato futuro ad una vera rivoluzione nel mondo dei videogames.













Foto: italiaesports.com

roberto.santangelo@oasport.it