Giro d’Italia 2019, Chris Froome: “Gavia-Mortirolo, la tappa regina. Sarà una corsa durissima. Ci sarò? Vedremo”

Chris Froome ha vinto il Giro d’Italia 2018 grazie a una memorabile azione nel tappone del Colle delle Finestre ma ancora non sappiamo se il prossimo 11 maggio sarà al via di Bologna per partecipare alla 102esima edizione della Corsa Rosa. Il britannico, reduce anche dal secondo posto al Tour de France, deve ancora decidere la programmazione della prossima stagione insieme al suo Team Sky ma sta seriamente pensando di partecipare alla prima grande corsa a tappe dell’anno venturo: il Giro d’Italia 2019 sembra potersi adattare alle caratteristiche del keniano bianco che avrebbe tutte le carte in regola per esaltarsi su questo percorso caratterizzato da tre cronometro e da tante salite tra cui spiccano il Gavia e il Mortirolo.

Chris Froome oggi era presente a Milano per la presentazione ufficiale del Giro d’Italia e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Questa sarà una corsa molto dura con un po’ di tutto, ci sono cronometro, ci sono tanti arrivi in salita, è pieno di salite nelle ultime due settimane. Per delle cronometro così devi allenarti in maniera specifica, provare dei percorsi simili e fare degli sforzi per essere pronti. Secondo me la tappa regina è quella con Gavia-Mortirolo, è una tappa enorme: questa tappa può fare la differenza”. E poi lancia la sfida: “Io ho ancora fame“.

Foto: Valerio Origo