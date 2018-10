Pentathlon, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: nella staffetta mista Alice Rinaudo quarta e Giorgio Malan dodicesimo dopo il ranking round di scherma

Iniziata la staffetta mista ed oggi è stata la volta del ranking round di scherma per quanto concerne il pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Alice Rinaudo, in coppia con il lituano Aivaras Kazlas, è giunta quarta, mentre Giorgio Malan, in coppia con la transalpina Emma Riff, si è classificato dodicesimo, ma è leggermente staccato dalle posizioni di vertice.

L’azzurrino infatti ha messo a segno 11 stoccate e ne ha subite altrettante, mentre la francese ha vinto 10 assalti e nel ha persi 12, per un totale di 200 punti, invece la nostra rappresentante ha messo a segno 16 stoccate subendone soltanto 6, mentre il lituano ha vinto 13 assalti e ne ha persi 9, per un totale di 240 lunghezze.

In testa la cinese Gu Yewen e l’egiziano Ahmed Elgendy, a quota 260, davanti all’iberica Laura Heredia ed al polacco Kamil Kasperczak, secondi con 250, mentre il podio virtuale è completato dall’egiziana Salma Abdelmaksoud e dall’argentino Franco Serrano, terzi con 245.

Domani in programma il nuoto, il bonus round di scherma ed il laser run.













Foto: FIPM

