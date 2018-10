Atletica, Olimpiadi Giovanili 2018: prima medaglia per l’Italia, Carmelo Musci bronzo nel peso! Finocchietti quarto nella marcia

Arriva la prima medaglia per l’Italia dell’atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Carmelo Musci ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso: il 17enne pugliese scaraventa l’attrezzo a 20.76 metri, meglio del 20.67 ottenuto in gara-1 e la combinazione delle due prestazioni gli permette gli agguantare il terzo gradino del podio. Il gigante di Bisceglie, che si è spinto ad appena 18 centimetri dal già suo record italiano allievi, aveva già conquistato l’argento ai recenti Europei Under 18 alle spalle del bielorusso Aliaksei Alesandrovich che oggi si è dovuto accontentare della quarta piazza nella prova vinta dal padrone di casa Nazareno Sasia (21.25 in gara-2) davanti al cinese Xing Jialiang (20.89 nella seconda).

Speravamo nella magia di Davide Finocchietti sui 5000 metri di marcia ma il già Campione d’Europa di categoria ha concluso la seconda manche in 21:41.62 al quarto posto, stessa posizione nella classifica combinata: il livornese, alla vigilia del suo 17esimo compleanno, si è dovuto arrendere all’ecuadoregno Oscar Patin, all’indiano Suraj Panwar e al portoricano Jan Moreu risultando comunque il migliore europeo. In gara oggi anche il piemontese Davide Favro (sesto nel salto in lungo con 7.11) e Idea Pieroni (decima con 1.76 nel salto in alto, gara vinta dall’ucraina Yaroslava Mahuchikh con un rilevante 1.95).