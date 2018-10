Boxe, Europei giovanili 2018: l’Italia porta in finale due uomini e due donne!

Giornata di semifinali ad Anapa per gli Europei juniores 2018 di boxe. Al penultimo atto della manifestazione giovanile continentale si sono presentati ben sette italiani, e quattro di essi hanno staccato il pass per le rispettive finali di domani: si tratta di Miriam Tommasone (66 kg), Lucia Elen Ayari (50 kg), Michele Baldassi (50 kg) e Yassin Hermi (70 kg).

Partiamo dalle donne: Miriam Tommasone ha sconfitto l’irlandese Gallen con verdetto favorevole di quattro giudici su cinque, mentre è stata unanime la decisione che ha portato Lucia Elen Ayari al successo sulla tedesca Rempel. Il loro ultimo atto le vedrà confrontarsi rispettivamente con la russa Luiza Orets e con la montenegrina Bojana Gojkovic. Sono invece arrivate sconfitte dagli altri tre confronti, che però non inficiano le possibilità di podio in quanto l’accesso alla semifinale aveva già dato alle azzurre impegnate la certezza della medaglia di bronzo. Erika Prisciandaro (46 kg) e Teresa Pia Oncia (48 kg) hanno entrambe perso per decisione unanime contro l’inglese Brown e la russa Linkova, mentre è uscita dal ring non senza arrabbiarsi Melissa Gemini (70 kg), battuta dalla polacca Stackhovyak.

Sul fronte maschile, entrambi i pugili azzurri impegnati si sono guadagnati l’accesso alla finale. Nei 50 kg Baldassi ha sconfitto per verdetto unanime l’inglese Hickford, mentre a Hermi, nei 70 kg, è toccato risolvere vittoriosamente le tre riprese contro il lituano Trofimcuk. Nelle due finali, i nostri rappresentanti troveranno rispettivamente il georgiano Luka Nikabadze e il russo Mikhail Usov.

Tutte le quattro finali dei portacolori italiani si disputeranno nella giornata di domani.













Credits: FPI