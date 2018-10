Pattinaggio artistico, Skate America 2018: Nathan Chen domina il programma corto, Matteo Rizzo quinto

Nathan Chen domina letteralmente il programma corto che ha chiuso la prima giornata di Skate America 2018, prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che si sta disputando a Everett (USA). Il Campione del Mondo ha stampato un perentorio 90.58 con cui ha letteralmente surclassato la concorrenza: il 19enne statunitense ha ammaliato il proprio pubblico con una prova perfettamente costruita sulle note di Caravan di Duke Ellington e ha fatto la differenza come da pronostico.

Il padrone di casa, già quinto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, ha giganteggiato sia per quanto riguarda gli elementi tecnici (45.94) sia per i components (44.64) e ha rifilato ben otto punti di distacco al ceco Michal Brezina (82.09). Il 28enne di Brno, da diverse stagioni nel gotha della disciplina, è riuscito a precedere il sorprendente malese Julian Zhi Jie Yee (81.52, addirittura 46.09 per la parte tecnica) che ha migliorato il proprio personale di cinque punti. Eccellente quinto posto per il nostro Matteo Rizzo (78.09, 39.12 e 38.97): il 20enne romano, sulle note di Volare, vuole scalare le gerarchie e l’inizio di stagione è positivo visto che è ad appena 9 centesimi dal russo Sergei Voronov (78.18), davanti agli statunitensi Vincent Zhou (76.38) e Jimmy Ma (71.53).

Foto: Pier Colombo