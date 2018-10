Pattinaggio artistico, Skate America 2018: la nuova dimensione di Guignard-Fabbri. La nuova coppia di danza di riferimento per l’Italia

Nella tappa di apertura della ventiquattresima edizione del Grand Prix di pattinaggio artistico al via questo settimana, Skate America, i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri affronteranno per la prima volta il circuito da prima coppia italiana dopo la pausa dalle competizioni di Anna Cappellini-Luca Lanotte (ancora non ritirati in forma ufficiale).

La grande esperienza accumulata da Charlène e Marco nel corso di ben otto anni di gare internazionali aiuterà a non rendere difficile il compito di rappresentare al meglio la specialità della danza, di grande tradizione in Italia. Quella dei pattinatori delle Fiamme Azzurre infatti è stata una lenta ma entusiasmante escalation verso le posizioni di vertice: dal diciannovesimo posto all’esordio al Campionato Mondiale di Mosca nel 2011 al diciassettesimo di Londra nel 2013, passando per i il quattordicesimo di Saitama (Giappone) nel 2014 e per il dodicesimo di Shanghai l’anno successivo, la coppia è entrata in top ten per la prima volta a Boston nel 2016, riuscendo a conquistare il nono posto all’ultima edizione dei Mondiali, disputati tra le mura amiche di Milano lo scorso Marzo.

In questa annata sportiva gli atleti di Barbara Fusar Poli cercheranno di scalare ancora di più il ranking internazionale, consci di essere tra le coppie più affiatate e raffinate dell’intero lotto. Per dimostrare quanto detto basta citare l’entusiasmante prima uscita stagionale del Lombardia Trophy, chiuso con 193.28 punti. In questa occasione i danzatori hanno pattinato una notevole Rhythm Dance, raccogliendo già livello quattro nella sequenza di twizzles e nello stationary lift, oltre che nel primo difficile pattern di Tango Romantica già ben amalgamato dalla coppia che, inoltre, sembra avere un talento naturale nell’interpretare il celebre ballo argentino. Ottimi feedback da parte delle giuria e del pubblico sono arrivati anche nella danza libera, quest’anno accompagnata dalle colonne sonore del film “La la land”, apparsa scorrevole e adornata di passi difficili e originali.

Nella tappa americana del circuito, Charlène e Marco si scontreranno subito con due coppie molto quotate: la prima è quella formata dagli americani più avanti nel ranking Madison Hubbel-Zachary Donohue, favoritissimi per il primo posto e reduci da una stagione molto positiva culminata con la medaglia d’argento agli scorsi Campionati Mondiali. La seconda è formata dai russi Tiffani Zagorsky-Jonathan Guerreiro, nelle ultime gare protagonisti di un vero e proprio testa a testa con i nostri azzurri, distanti solo due punti in più di una competizione, Europei e Mondiali in primis. Una posizione di prestigio per Guignard-Fabbri in terra americana è dunque assolutamente possibile, salvo ovviamente sorprese da altre coppie talentuose come quella polacca Natalia Kaliszek-Maksym Spodyriev o quella americana Lorraine Mcnamara-Quinn Carpenter, apparsa in gran spolvero all’ultima edizione dell’Ondrej Nepala, chiuso al secondo posto con 178.64.

Raggiungere subito un posto sul podio consentirebbe a Marco e Charlène una partenza importante in stagione, utile soprattutto sotto il profilo delle gerarchie, fondamentali in vista delle competizioni più importanti. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio della Angel of the Winds Arena di Everett (Washington) sabato mattina alle 6:10 per la Rhythm Dance. La danza libera è invece prevista domenica alle ore 20:00.

Foto: Valerio Origo