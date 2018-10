Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Yerevan 2018: Alexandra Trusova domina nel singolo femminile dopo lo short. Nei maschi avanti Ivan Shmuratko

Il palazzo del ghiaccio Irina Rodnina di Yerevan (Armenia) sta ospitando questa settimana l’Armenian Cup, settima e ultima tappa del circuito Junior Grand Prix di pattinaggio artistico prima delle finali che si svolgeranno in Canada, a Vancouver, dal 6 al 9 Dicembre.

Nell’individuale femminile la Campionessa Mondiale in carica Alexandra Trusova si è portata saldamente al comando dopo il primo segmento di gara. La pattinatrice russa allenata da Eteri Tutberidze e Sergei Dudakov ha pattinato egregiamente il suo programma sulle note delle colonna sonora di “Kill Bill“, iniziando la sua performance con l’esecuzione di un ampio doppio axel (valutato con punteggi oscillanti dal +3 al +5), proseguendo con un bellissimo triplo lutz (+4 da otto giudici su nove) e terminando gli elementi di salto, beneficiando dunque del bonus sul valore base, con la complicata combinazione triplo lutz/triplo rittberger, anche questa giudicata con un grado di esecuzione dal +3 al +5. Raccogliendo livello quattro sia nelle trottole che nella serie di passi, il talento russo ha ottenuto l’altissimo punteggio di 74.19, suddiviso in 44.18 (risultato più alto in stagione, senior compresi) nel tecnico e 30.01 nelle componenti del programma.

In seconda posizione si è piazzata la compagna di squadra Alena Kanyshena, autrice di un bel programma caratterizzato dall’esecuzione del doppio axel, del triplo flip e della combinazione triplo lutz/triplo toeloop con cui ha ottenuto un buon riscontro dalla giuria guadagnando 67.75 punti (39.22, 28.63) staccando di quattro lunghezze la nipponica Nana Araki, al terzo posto dopo una prova di livello valutata 63.06 (37.23, 25.83).

Nell’individuale maschile a guidare la classifica dopo lo short è l’ucraino Ivan Shmuratko, artefice di un programma giudicato complessivamente 72.08 (39.76, 32.32) davanti al pattinatore canadese Iliya Kovler, secondo con 71.38 (38.26, 33.12), e al francese Adam Siao Him Fa, in terza posizione con 70.50 (38.33, 32.17).

CLASSIFICA JUNIOR SHORT PROGRAM FEMMINILE

CLASSIFICA JUNIOR SHORT PROGRAM MASCHILE

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating