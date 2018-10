Olimpiadi Invernali 2026, quando si decide l’assegnazione? Data, programma e orario. Milano-Cortina sognano

Milano e Cortina d’Ampezzo sogna di ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. La candidatura per l’organizzazione della rassegna a cinque cerchi è lanciata, l’accoppiata italiana se la dovrà vedere con Stoccolma e Calgary ma la capitale svedese ha dei seri problemi politici (il consiglio comunale non vede di buon occhio la candidatura e la situazione è di stallo a livello nazionale visto che manca una maggioranza in Parlamento) e la metropoli canadese sembra poco plausibile visto che i Giochi non tornano in Europa da ben due edizioni.

L’Italia si è fatta avanti con questo binomio non supportato economicamente dal governo centrale, le possibilità di farcela sono molto concrete ma la strada è ancora lunga. Quando verranno assegnate le Olimpiadi Invernali 2026? Quali sono le avversarie di Milano e Cortina?

QUALI SONO LE CANDIDATE PER OSPITARE LE OLIMPIADI 2026? LE AVVERSARIE DELL’ITALIA

Sono rimaste in corsa tre candidature per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 viste le defezioni in corsa di Sion (Svizzera, referendum negativo), Graz (Austria, mancato supporto degli enti locali), Sapporo (Giappone, ritiro per concentrarsi su altre candidature), Erzurum (Turchia, non passata).

Le avversarie di Milano-Cortina sono: Stoccolma (Svezia, problemi politici) e Calgary (Canada, ma è difficile vedere i Giochi fuori dall’Europa per tre edizioni consecutive).

TUTTE LE DATE: QUANDO VERRANNO ASSEGNATE LE OLIMPIADI INVERNALI 2026?

Il prossimo 11 gennaio ogni candidatura dovrà presentare le garanzie economiche richieste e in questo caso qualcuno potrebbe saltare.

Il prossimo 10 settembre, durante la sessione del CIO in programma a Milano, verrà ufficialmente annunciata la città che ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026. Se dovessero rimanere in corsa solo due candidature allora si potrebbe optare per una doppia assegnazione 2026-2030 come già successo con Parisi e Los Angeles per le edizioni estive del 2022 e 2026.













Foto: ink Drop / Shutterstock.com