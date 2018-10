Hockey ghiaccio, Champions League 2018-2019: Bolzano perde 5-3 in casa del Tychy e mette a rischio un passaggio del turno quasi certo

Bolzano getta via un’occasione d’oro per ipotecare la qualificazione ai playoff di Champions League. Gli italiani perdono clamorosamente in casa dei polacchi del Tychy, in un match in cui non sono mai riusciti a passare in vantaggio. I polacchi sono alla prima vittoria della fase a girone (prima di stasera erano a 0 punti, avendo perso le restanti partite ai tempi regolamentari) e tengono vive le speranze dell’Helsinki. I finlandesi, dopo aver perso entrambi i match contro Bolzano, hanno subito ieri una netta sconfitta contro gli svedesi dello Skelleftea. A Bolzano basterà comunque una vittoria in casa nel rematch contro Tychy

Bolzano ha davvero deluso. La sconfitta è giunta nei tempi regolamentari, con gli altoatesini che perdono dunque la possibilità di conquistare 3 punti. Si capisce che la giornata non è delle migliori quando, al minuto 06:16 del primo parziale, Bolzano subisce gol in superiorità numerica dall’ucraino Andrei Mikhnov. La risposta non si fa attendere e arriva dopo 8′ grazie alla rete di Anton Bernard, che regala il momentaneo pareggio. Negli ultimi minuti d c’è un botta e risposta istantaneo: marcatura di Mike Cichy per i polacchi, a cui risponde Marco Insam su assist di Angelo Miceli. 2-2 al primo intervallo.

Nel secondo tempo pronti-via e Tychy si riporta in vantaggio con il russo Gleb Klimenko. Bolzano fatica a trovare il varco, ma, a poco dal termine del secondo parziale, ritrova il pareggio per la terza volta. Sembra essere la svolta per gli italiani, i quali colpiscono gli avversari in inferiorità numerica con Andrew Crescenzi imbeccato da Matt MacKenzie. Tychy, però, non subisce il contraccolpo psicologia e trova, a seguito di 13′ di sofferenza, la rete del definitivo vantaggio marcato Cichy in situazione di powerplay. Chiude le marcature il gol di Bartlomiej Jeziorski a porta vuota allo scadere. Ora Bolzano dovrà prestare tanta attenzione alla rivincita di martedì in casa, dove basterà battere i polacchi. In caso di sconfitta, invece, gli italiani dovranno sperare che lo Skelleftea regoli Helsinki.













Foto: Carola Fabrizia Semino