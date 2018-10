Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Yerevan 2018: Alexandra Trusova conquista la tappa stabilendo un nuovo record. In danza al comando Ushakova-Nekrasov dopo la Rhythm Dance

Proseguono le gare al palazzo del ghiaccio Irina Rodnina di Yerevan (Armenia), questa settimana teatro dell’Armenian Cup, settima e ultima tappa del circuito Junior Grand Prix di pattinaggio artistico 2018-2019.

Nella categoria individuale femminile la Campionessa del Mondo in carica Alexandra Trusova ha conquistato in scioltezza la prima posizione guadagnandosi la qualificazione alle Finali di Vancouver che si svolgeranno dal 6 al 9 Dicembre. La pattinatrice allenata da Eteri Tutberidze e Sergei Dudakov ha stabilito un nuovo record eseguendo, per la prima volta nella storia femminile della disciplina, un quadruplo lutz completo di rotazione, elemento che va ad aggiungersi allo spaventoso bagaglio tecnico della giovane campionessa, capace in passato di atterrare sia il quadruplo salchow che il quadruplo toeloop (Campionati Mondiali Junior 2018 di Sofia) oltre che la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop (terza tappa del Grand Prix Junior di Kaunas). Sommando il difficile salto con le pulitssime esecuzioni di elementi come il doppio axel e le combinazioni triplo lutz/triplo rittberger e triplo lutz/euler/triplo salchow, Trusova ha ottenuto nel segmento il miglior punteggio personale, guadagnando 146.81 (85.27, 61.54) per un totale di 221.00.

A distanza siderale si è piazzata la compagna di squadra Alena Kanysheva, autrice di un buon programma in cui ha avuto una leggera incertezza nella seconda parte, atterrando in modo impreciso il triplo salchow (in combinazione con il triplo salchow ed euler), salto che ha ricevuto anche la chiamata di elemento sottoruotato dal pannello, così come il triplo flip successivo eseguito in combinazione con il doppio toeloop. Nonostante questo aspetto, complice anche il vantaggio accumulato nello short program, la pattinatrice russa ha mantenuto la seconda posizione pattinando il terzo free program della giornata con 119.80 (61.77, 58.03) totalizzando 187.55. Al terzo posto, dopo un secondo segmento di gara a dir poco perfetto, si è classificata la coreana Yuhana Okoi, artefice di un grandissimo programma in cui ha perfettamente eseguito elementi come il doppio axel e le combinazioni triplo lutz/triplo toeloop e triplo salchow/triplo toeloop/doppio toeloop, ricevendo una valutazione di 126.47 (71.32, 55.15) per 184.09 punti totali.

Nella specialità della danza sul ghiaccio, dopo la Rhythm Dance si è portata al momento al comando della classifica con 69.18 la coppia russa formata da Arina Ushakova-Maxim Nekrasov davanti ai georgiani Maria Kazakova-Georgy Reviya (secondi con 65.42) e ai canadesi Ellie Fisher-Simon Pierre Malette Paquette, terzi con 60.34.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR FEMMINILE

CLASSIFICA JUNIOR RHYTHM DANCE

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating