Sci alpino, parla Dominik Paris: “Voglio vincere in Val Gardena, avrebbe un sapore speciale”

Dominik Paris, alla vigilia della nuova stagione, si è confessato al “Corriere dello Sport“: lo sciatore azzurro al quotidiano sportivo romano ha tracciato un bilancio del quadriennio appena concluso, ed ha rivelato le aspettative sulla nuova annata, nella quale insegue il sogno iridato e non solo.

Il quadriennio olimpico si è appena concluso: “Il bilancio lo fanno i risultati. Sono contento, ma neanche tanto perché mi è mancata un po’ di continuità. Peccato soprattutto per l’Olimpiade di PyeongChang perché, nella gara più importante, ho fatto quell’errorino che mi ha messo fuori dalla zona medaglie e il quarto posto ai Giochi non conta nulla. L’aspetto positivo, invece, è che sono sempre stato vicino ai più forti, anche quando non ho fatto podio, e questo dà motivazione per lavorare ancora“.

La velocità azzurra potrebbe avere un nuovo interprete ad alti livelli: “C’è Emanuele Buzzi in forte crescita. Speriamo che riesca a dare continuità ai risultati che ha ottenuto nella passata stagione. Ha fatto vedere di essere pronto e mi auguro che lo dimostri. Se arriva un giovane porta il suo entusiasmo in squadra e aiuta a crescere anche noi. Essere sempre gli stessi non è divertente. Ci vuole qualche nuovo elemento che ci stuzzichi e risvegli il nostro orgoglio“.

La nuova stagione per Dominik Paris invece ruoterà tutta attorno alla rassegna iridata: “Proverò a essere costante, gara dopo gara, dando sempre il mio meglio. Poi, ovviamente, c’è il grande appuntamento dei Mondiali di Aare a febbraio. Sarà un’occasione secca, in cui mettere tutto dentro e non si sa mai cosa aspettarsi“. C’è però anche un altro obiettivo: “Vincere in casa in Val Gardena: avrebbe un sapore speciale“.

Infine Paris rivela le ultime tappe di avvicinamento ai primi appuntamenti con le discipline veloci di Coppa del Mondo: “La prossima settimana lavoriamo sui ghiacciai qui in Europa, mentre a novembre ci sposteremo in Nordamerica per preparare al meglio l’esordio in Coppa del Mondo a Lake Louise“.













