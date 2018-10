Pattinaggio artistico, Grand Prix 2018: si riparte con Skate America. Miyahara e Chen le stelle, Italia con Rizzo e Guignard/Fabbri

Nel weekend del 19-21 ottobre inizierà il Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico, il massimo circuito itinerante riparte da Everett (USA) dove andrà in scena il prestigioso Skate America. Si torna dunque sul ghiaccio dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang e dopo i Mondiali di Milano, si ricomincia da oltreoceano dove alcuni dei migliori atleti in circolazione si sfideranno sul cammino che conduce alle Finali dicembre. C’è tanta curiosità attorno a questo appuntamento che apre ufficialmente la stagione delle grandi stelle internazionali, sicuramente ne vedremo davvero delle belle. Diamo uno sguardo a quello che ci aspetta nella cittadina dello Stato di Washington.

FEMMINILE – Assenti le big russe Zagitova e Medvedeva, mancherà anche la nipponica Wakaba Higuchi e dunque la grande favorita della vigilia sembra essere la giapponese Satoko Miyahara, bronzo iridato qualche mese fa e pronta a sfoderare una grande prestazione al pari della connazionale Kaori Sakamoto, vincitrice degli ultimi Four Continents e sesta ai Giochi. Non vedremo all’opera nemmeno la nostra Carolina Kostner che rientrerà a Helsinki, ci sarà parecchia curiosità per la padrona di casa Bradie Tennell e per le due russe Polina Tsurksaya e Sofia Samodurova che cercheranno di dire la loro in un parterre completato dall’altra nipponica Marin Honda, dalla canadese Alaine Chartrand, dalla francese Laurine Lecavelier, dalle statunitensi Starr Andrews e Megan Wessenberg.

MASCHILE – Il nome grosso è quello dello statunitense Nathan Chen, Campione del Mondo pronto a regalare una grande prestazione al proprio pubblico vista anche l’assenza delle altre stelle internazionali: i fenomeni Yuzuru Hanyu, Shoma Uno e Kazuki Tomono non saranno infatti presenti a questo appuntamento. Il padrone di casa dovrà tenere d’occhio soprattutto il russo Sergei Voronov (quarto nelle Finali dello scorso anno) e il connazionale Vincent Zhou. Da non sottovalutare il ceco Michal Brezina e il canadese Kevin Reynolds, sarà presente anche il nostro Matteo Rizzo che può togliersi delle soddisfazioni importanti.

COPPIE – Momento particolare per la specialità: Savchenko/Massot si sono presi un momento di pausa, Duhamel/Radford si sono ritirati, Sui/Han sono assenti dal circuito. Sono dunque tante le coppie che possono puntare in alto tra cui anche i nostri Matteo Guarise e Nicole Della Monica che però non vedremo sul ghiaccio statunitense. I grandi favoriti di questa tappa sono chiaramente i russi Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, vicecampioni mondiali e già apparsi in ottima condizione al Finlandia Trophy. Attenzione agli altri russi Alisa Efimova e Alexander Korovin, da non sottovalutare i canadesi Evelyn Walsh e Trennt Michaud, proveranno a dire la loro anche le tre coppie di casa Cain/Leduc, Schimeca Knierim/Knierim e Digerness/Neudecker.

DANZA – I Campioni Olimpici Virtue/Moir si sono ritirati, stop momentaneo per i fratelli Shibutani, sembra scontato il dominio stagionale di Papadakis/Cizeron ma i Campioni del Mondo non saranno a Everett. Senza i francesi, gli statunitensi Madison Hubbel e Zachary Donohuel potrebbero essere i favoriti visto che hanno già ben figurato agli International Classic ma dovranno prestare attenzione ai russi Tiffani Zagorski e Jonathan Guerriero. Saranno presenti gli azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri che potranno dire la loro e che saranno chiamati a prendere le redini dell’Italia visto che Anna Cappellini e Luca Lanotte si sono (momentaneamente?) defilati.













Foto: Valerio Origo