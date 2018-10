Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2018: Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni incantano nello short, Esposito-Rossi al comando in cateogoria Junior. Dominio azzurro totale nelle coppie di artistico!

Proseguono le gare al Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo teatro del Campionato Mondiale di pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino al 13 Ottobre.

Nel nono di giorno di competizioni sono scesi in pista per lo short program gli atleti della specialità delle coppie di artistico, totalmente dominata dai pattinatori azzurri. Mattatori assoluti della giornata sono stati Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, i quali hanno letteralemente fatto impazzire il pubblico presente con un programma da standing ovation. Sulle note di “It’s a Man’s Man’s Man’s World” di Seal, la coppia azzurra ha inaugurato la performance eseguendo un meraviglioso triplo salchow in parallelo, per poi passare al triplo rittberger lanciato; dopo la combinazione di sollevamenti reverse/cartwheell i Campioni del Mondo in carica hanno eseguito la trottola d’incontro in combinazione e la serie di passi, per poi chiudere la prova con la spirale della morte (notevole la preparazione ricercata e creativa), il sollevamento milatano e la trottola tacco destra in parallelo. I detentori del titolo iridato si sono quindi portati saldamente al comando della classifica ottenendo una valutazione dal 9.4 al 9.6 nel contenuto tecnico e dal 9.7 al 9.9 nell’artistico, conquistando il totale di 135.800.

Al secondo posto si è piazzata con 120.400 la coppia formata da Matteo Rizzo e Sharon Giannini, protagonisti di una grandissima prova di carattere in cui hanno eseguito molto bene gli elementi del programma (sporcandolo leggermente con una mano poggiata sulla pista all’arrivo del triplo rittberger) posizionandosi davanti ad Alberto Peruch e Isabella Genchi, in terza posizione con 111.500 dopo una brutta caduta nella trottola d’incontro in combinazione.

Dominio azzurro anche in categoria Junior con il primo posto provvisorio conquistato dalla coppia formata da Alice Esposito e Federico Rossi, autori di una prova convincente in cui hanno eseguito al meglio tutti gli elementi richiesti riuscendo a battere la soglia del 9.0 raggiungendo un punteggio fino al 9.2 nel contenuto artistico, totalizzando 120.500. Buona la prova anche di Gioia Fiori-Francesco Mascia, in seconda posizione con 113.900 davanti alla coppia americana Samantha Krusza-Darius Sanders, terzi con 79.000

Foto: Raniero Corbelletti (FISR)