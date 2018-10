Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2018: medaglia d’oro per il Roma Roller Team, argento per i Division. Doppietta azzurra nei piccoli gruppi!

Quarto giorno di gare in Francia alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, impianto sportivo che fino al 13 Ottobre ospita i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle.

Nella specialità dei Piccoli Gruppi, gli azzurri del Roma Roller Team hanno conquistato la medaglia d’oro stregando pubblico e giuria con un programma interpretato sulla figura di Leonardo Da Vinci. Con un punteggio dall’8.9 al 9.5 nel tecnico e dal 9.3 al 9.9 nell’artistico per un totale di 131.600, il gruppo romano ha vinto nettamente la gara, soddisfacendo tutti i requisiti richiesti dal regolamento proponendo una performance creativa, originale, di alta difficoltà tecnica e fortemente espressiva. Medaglia d’argento per gli azzurri dei Division, autori di un commovente programma intitolato “Io ho vinto”, giudicato con una valutazione molto alta, raggiungendo il 9.5 nel secondo punteggio e totalizzando 127.50. La medaglia di bronzo è stata conquistata con 124.200 dal gruppo spagnolo CP L’Aldea con la performance “Tame me”. Sesto posto per il terzo gruppo italiano in gara, i Dejavu, i quali hanno proposto un programma intitolato “We the Dreamweavers”, con il quale hanno raggiunto una valutazione oscillante tra l’8.5 e il 9.0 per 122.00 punti totali.

Nella specialità del Solo Dance Junior l’azzurro Mattia Qualizza si è posizionato al comando della classifica, pattinando una bellissima style dance sul ritmo spanish medley caratterizzata dall’ottima esecuzione degli elementi obbligatori come la sequenza di Tango Argentino, quella di travelling e di passi sull’asse longitudinale. Il Campione Nazionale in carica ha scavalcato la soglia del 9.0 ottenendo delle valutazioni fino al 9.4, totalizzando 123.500; tuttavia nella danza libera dovrà però difendersi dagli attacchi del colombiano Brayan Carreño, vicinissimo in seconda posizione con 123.300. Al terzo posto si è piazzato con 114.900 il portoghese Francisco Silva davanti all’azzurro Giovanni Piccolantonio, in quarta posizione non distante dal podio con 113.500.

In campo femminile la portoghese Maria Beatriz Lopes Sousa guida la classifica con 117.200 davanti alla spagnola Natalia Baldizzone Morales (seconda con 117.100) e l’argentina Chiara Gron (terza con 144.400). Quarto e sesto posto per le azzurre Alessia Orsi (112.200) e Alice Sanvincenti (11.100).

Foto: Raniero Corbelletti (FISR)