Pattinaggio a rotelle, Giada Dell’Acqua muore nel sonno: aveva 28 anni, lascia la piccola Gioia

Una tristissima notizia ha sconvolto il mondo del pattinaggio a rotelle. Giada Dell’Acqua è purtroppo morta durante il sonno nella sua casa di Rimini. La 28enne, ex atleta di solo dance e coppia e attualmente allenatrice della Pieas Julia di Misano Adriatico, si era voluta concedere una piccolo riposo dopo pranzo ma purtroppo non si è più svegliata. La ragazza lascia il marito Thomas e la figlia Gioia di un anno e mezzo. A chiarire le cause del decesso sarà un’autopsia mentre la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha dato il triste annuncio sulla sua pagina Facebook. Un sentito cordoglio a tutta la famiglia da parte della redazione di OA Sport.

Foto: FISR