Hockey pista, Europei femminili 2018: Italia battuta dal Portogallo, si lotta con la Francia per il bronzo

L’Italia non riesce nell’impresa di sconfiggere il Portogallo agli Europei di hockey pista femminile. La nostra Nazionale è battuta per 5-0 e ha così dovuto dire addio ai sogni di lottare per la medaglia d’oro contro la Spagna, oggi pomeriggio le azzurre affronteranno la Francia in un incontro che vale il terzo gradino del podio nella rassegna continentale (bisogna vincere a tutti i costi per conquistare la medaglia).

La nostra Nazionale ha giocato una buona partita per intensità e ha cercato di mettere in difficoltà l’estremo difensore Maria Vieira ma la nostra imprecisione è purtroppo stata fatale. Ci è mancato più volte il passaggio conclusivo e le lusitane ne hanno saputo approfittare mettendo in campo tutta la loro classe, sbloccando il risultato con un gol di Silva. Sul finale del primo tempo una distrazione di Galeassi lascia campo a Ine Vieira che segna il raddoppio prima dell’intervallo. A inizio della ripresa arriva il 3-0 su contropiede di Silva dopo che Lapolla aveva sbagliato una ghiotta occasione. Le azzurre, decimate dalla febbre, cercano di riaprire la partita ma le lusitane si confermano più forti e negli ultimi 10′ vanno in rete ancora due volte garantendosi così di lottare per la medaglia d’oro contro le spagnole.

PORTOGALLO-ITALIA 5-0 (primo tempo: 2-0)

MARCATORI: 15.09 Silva, 21.49 I.Vieira. Nella ripresa: 1.59 Silva, 16.41 Ferreira, 24.35 Ferreira (R)=.

PORTOGALLO: Jorge, Ferreira, Moncovio, Figueredo, Sousa, Balonas, I.Vieira, Silva, Florenzio, M.Vieira. All. Pires.

ITALIA: Caretta, Sartori, Lamacchia, Maniero, Galeassi, Lapolla, Ghirardello, Tamiozzo, Toffanin, Zarantonello. All. Giudice.

ARBITRI: Veiga e Villar (Spagna).

ESPULSE PER 2′ Ferreira e Tamiozzo nel primo tempo.

QUINTETTI INIZIALI

PORTOGALLO: M.Vieira, Ferreira, Sousa, I.Vieira, Silva.

ITALIA: Caretta, Lapolla, Ghirardello, Galeassi, Tamiozzo.

RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA

Inghilterra – Italia 1-7

Germania – Svizzera 4-1

Inghilterra – Spagna 0-20

Portogallo – Italia 5-0

CLASSIFICA

Spagna 12 (4 partite giocate), Portogallo 12 (4), Italia 7 (5), Francia 6 (4), Germania 4 (4), Svizzera 1 (4), Inghilterra 1 (5)













Foto: pagina Facebook Galeassi