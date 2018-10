Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: Ortigia-Lazio 14-7. Siciliani devastanti anche nell’esordio in campionato

Vincere aiuta a vincere e l’Ortigia lo sa: dopo la qualificazione ai quarti di Euro Cup, nel debutto della Serie A1 di pallanuoto maschile i siracusani hanno demolito la resistenza della Lazio, sconfiggendola con il netto punteggio di 14-7. Mattatore della gara Giacoppo, autore di un poker.

Nel primo quarto avvio sprint dei siciliani che sbloccano in superiorità con Espanol e allungano subito con Napolitano e Jelaca. Colosimo accorcia nel finale, ma in apertura di secondo periodo Jelaca e Giacoppo siglano le reti per il 5-1. Nella seconda metà della frazione duplice botta e risposta tra le due squadre che arrivano al riposo sul 7-3.

Nel terzo tempo Ortigia allunga ancora con Napolitano e Susak, ma la Lazio si riporta a -4 con le marcature di Leporale ed Antonucci, poi nell’ultimo quarto i siciliani dilagano. In meno di cinque minuti vanno in gol Giacoppo (due volte), Espanol (su rigore) e Cassia per il massimo vantaggio sul 13-5, la Lazio infine va a referto con le marcature di Leporale e Ferrante inframmezzate dal gol di Di Luciano per il 14-7 conclusivo.

CC ORTIGIA-SS LAZIO NUOTO 14-7

CC ORTIGIA: Caruso, Cassia 1, Abela, Jelaca 2, Di Luciano 1, Farmer, Giacoppo 4, Espanol Lifante 2 (1 rig.), Rotondo, Vapenski 1, Susak 1, Napolitano 2, Pellegrino. All.: Piccardo.

SS LAZIO NUOTO: Correggia, Ferrante 1, Colosimo 1, Sebastiani, Vitale, Antonucci 2, Giorgi, Leporale 2, Biancolilla, Maddaluno 1, Marini, Garofalo. All.: Sebastianutti.

Parziali: 3-1, 4-2, 2-2, 5-2.

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche Ortigia 5/7 + un rigore e Lazio 2/7 + un rigore. Spettatori 100 circa. Lazio con 12 giocatori a referto. Maddaluno (L) fallisce un rigore nel secondo tempo.













Foto: Claudio Bosco Live Photo Sport

