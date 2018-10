Pallanuoto, secondo turno preliminare Euro Cup 2018-2019: Barcellona-Ortigia 6-9. Gran partita dei siracusani, la qualificazione ai quarti si avvicina

Era la partita più delicata del girone e l’Ortigia disputa una gara perfetta: nella prima giornata del secondo turno preliminare dell’Euro Cup di pallanuoto i siracusani riescono a battere gli spagnoli del Barcellona per 9-6 in una partita in cui gli spagnoli non vanno mai in vantaggio.

La partita è delicata ed il primo quarto viene giocato in maniera molto contratta da ambo le parti: l’unica marcatura è di Christian Napolitano a 5’46” dalla prima sirena. Pochi i falli gravi, ma le difese reggono bene con l’uomo in meno. Nel secondo periodo Vapenski sigla il 2-0 a 6’36, ma gli spagnoli sfruttano questa volta le occasioni con l’uomo in più e vanno in rete con Ferrer e Delgado nel giro di 44″ e a 5’08” si riportano sul 2-2. L’Ortigia non trema, anzi nell’ultimo minuto piazza l’allungo che manda ko gli avversari: vanno in gol in meno di 40″ prima Vapenski e poi Jelaca per il 4-2 con cui si arriva a metà gara.

Nella terza frazione Flores accorcia subito, ma a metà tempo Espanol riporta sul +2 i siciliani. Jelaca allunga sul 6-3 a 1’50”, ma poi i siracusani si fanno sorprendere e subiscono l’immediato 4-6 ancora da Flores. A 4″ dall’ultimo intervallo gli iberici tornano a -1, sempre grazie a Flores, autore di una tripletta. Ultimo quarto ottimo dei siciliani: Rotondo sigla il 7-5 a 6’05”, Abela allontana ancora di più gli avversari segnando la rete dell’8-5 a 5’10”. Valera in superiorità riporta gli spagnoli sul -2 a 4’34”, ma Napolitano a 3’09” riporta i siracusani sul +3. Non c’è più tempo per rientrare, finisce 9-6 per l’Ortigia che vede avvicinarsi una storica qualificazione ai quarti di Euro Cup.













Foto: LivePhotoSport Claudio Bosco

