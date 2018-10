Pallanuoto, Partita del Centenario: Italia-All Stars 10-6, il Settebello vince con Genova nel cuore

Tantissime emozioni, mille spettatori e Genova nel cuore. Si è disputata oggi la Partita del Centenario alla Sciorba e si è imposto il Settebello per 10-6 contro l’All Stars del campionato italiano. Nella sfida tutta timbrata Barcellona 1992 Sandro Campagna e Amedeo Pomilio hanno battuto la coppia composta da Ratko Rudic e Sandro Bovo. “La partita di questa sera vuole essere motivo di dimostrazione per una città gravemente colpita lo scorso 14 agosto. Qui si respira aria di storia e di tradizione della pallanuoto”, le parole di Sandro Campagna alla FIN. Nel finale c’è spazio anche per lo show: entra in acqua Francesco Postiglione, commentatore tecnico della Rai, che si tuffa con il Settebello e sigla il 10-6.

ITALIA-ALL STARS 10-6

Italia: Del Lungo, Di Fulvio, Molina Rios, Figlioli 1, Fondelli 2, Velotto, Renzuto Iodice, Gallo 2, Presciutti, Bodegas, Echenique 2, Bertoli, Nicosia, Aicardi, Casasola, Damonte, Dolce 2, Alesiani, Spione. All. Campagna e Pomilio

All Stars: Soro, Mandic, Drasovic, Espanol Lifante, Paskovic, Lindhout, Janovic, Muslim 2, Ivovic 1, Filipovic, Vapenski, Guidaldi, Bijac, Tanaskovic, Tomasic, Lucas, Papakos, Gogov 2, Vitale 1. All. Rudic e Bovo

Arbitri: Petronilli e Caputi

Giudici arbitro: Capuani, Paggi e Merola

Note: parziali 1-2, 3-3, 1-1, 5-0. Nel terzo tempo Del Lungo (I) para rigore a Paskovic (AS). Il gol del 10-6 lo segna Francesco Postiglione che nel finale lascia la postazione Rai e si tuffa in acqua col Settebello. Spettatori 1000 circa













