Pallanuoto femminile, Serie A1 2018-2019: parte il campionato. Padova ricomincia dal Verona, derby etneo per l’Orizzonte

Domani inizia la Serie A1 di pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale.

La rincorsa delle campionesse d’Italia inizierà alle ore 18.00 in casa contro la matricola Verona, per un partita dall’esito scontato, così come facile da pronosticare sarà l’esito del derby etneo tra Torre del Grifo e Orizzonte Catania. Anche Bogliasco, nell’esordio interno contro F&D H2O non dovrebbe avere problemi a portare a casa la partita.

Milano dovrebbe riuscire a superare la Florentia, mentre il match più interessante di giornata sarà senza dubbio quello tra Roma e Rapallo, le due formazioni che puntano in questa stagione ad avvicinarsi alle due battistrada. Vedremo se per le capitoline l’innesto di Chiappini porterà al salto di qualità atteso.

Di seguito il programma completo del primo turno della Serie A1 di pallanuoto femminile:

1^ Giornata – sabato 13 ottobre 2018

15:00 TORRE DEL GRIFO VILLAGE – L’EKIPE ORIZZONTE

15:00 KALLY N.C. MILANO – R.N. FLORENTIA

16:00 BOGLIASCO BENE – F&D H2O

18:00 S.I.S. ROMA – RAPALLO PALLANUOTO

18:00 C.S. PLEBISCITO PD – C.S.S. VERONA

