Beach volley, World Tour 2019 Yangzhou. Ostacolo a Stelle e Strisce per Menegatti/Orsi Toth

Sarà la coppia statunitense composta da Sara Hughes e Summer Ross l’avversaria di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth negli ottavi di finale del torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina. Un banco di prova molto complicato per la coppia azzurra ma allo stesso tempo un bel test per capire a che livello sin trovano in questo momento le italiane che finora in Cina si sono comportate benissimo con un secondo posto a Qinzhou e con una doppia vittoria a Yangzhou.

Una vittoria nel World Tour a Mosca, altri tre podi a Qinzhou, Fort Lauderdale e Espinho nella stagione passata per la coppia statunitense che ha conquistato anche due successi nel circuito AVP, dimostrando grande condizione e un’amalgama quasi perfetta per due atlete non più giovanissime ma che fanno proprio dell’esperienza un loro punto di forza. La partita si giocherà alle 4.40 ora italiana e la vincente dell’ottavo di finale affronterà nei quarti la vincente della sfida tra le russe Ukolova/Birlova (sconfitte due volte da Menegatti/Orsi Toth ad Agadir nel torneo del rientro) e le spagnole Amaranta/Lobato, coppia in ascesa ma non certo fra le prime del ranking, quindi un successo negli ottavi potrebbe aprire prospettive molto interessanti alla coppia italiana.

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: Kolosinska/Kociolek (POL)-Lunde/Ulveseth (NOR) 2-0 (21-19, 21-17), Barbara/Fernanda (BRA)-Wang/Xia (Chn) 2-0 (21-18, 21-15), Hughes/Summer (Usa)-Behrens/Ittlinger (Ger) 2-0 (21-18, 21-14), Amaranta/Lobato (Esp)-Josi/Lili (Bra) 2-0 (21-17, 21-13), Makroguzova/Kholomina (Rus)-Maria Clara/Elize Maia (Bra) 0-2 (19-21, 12-21), Wang/Xue (Chn)-Stubbe/van Iersel (Ned) 2-0 (21-19, 21-17), Klineman/Ross (Usa)-Murakami/Ishii (Jpn) 2-0 (21-15, 21-15), Strbova/Dubovcova (Svk)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 0-2 (17-21, 18-21)

Ottavi di finale: Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Kolosinska/Kociolek (Pol), Stockman/Larsen (Usa)-Barbara/Fernanda (Bra), Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Hughes/Summer (Usa), Ukolova/Birlova (Rus)-Amaranta/Lobato (Esp), Pavan/Humana-Paredes (Can)-Maria Clara/Elize Maia (Bra), Betschart/Hüberli (Sui)-Wang/Xue (Chn), Claes/Walsh Jennings (Usa)-Klineman/Ross (Usa), Flint/Day (Usa)-Kravcenoka/Graudina (Lat)

TORNEO MASCHILE

Sedicesimi di finale: Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Seidl/Waller (Aut) 0-2 (17-21, 16-21), Slick/Patterson (Usa)-Nuttanon/Sedtawat (Tha) 2-0 (22-20, 21-11), Gao/Ha Likejiang (Chn)-Ahmed Tijan/Cherif (Qat) 1-2 (19-21, 21-16, 10-15), Alison/Andre (Bra)-Basta/Kolaric (Srb) 2-0 (21-19, 21-18), Popov/Gordieiev (Ukr)-Evans/Kolinske (Usa) 0-2 (0-21, 0-21), Plavins/Tocs (Lat)-Durant/Schumann (Aus) 2-0 (21-17, 21-11), Liamin/Velichko (Rus)-Myskiv/Samoday (Rus) 0-2 (16-21, 17-21), Koekelkoren/van Walle (Bel)-Szalankiewicz/Rudol (Pol) 0-2 (19-21, 12-21)

Ottavi di finale: Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Seidl/Waller (Aut), Semenov/Leshukov (Rus)-Slick/Patterson (Usa), Pedlow/Schachter (Can)-Ahmed Tijan/Cherif (Qat), Bergmann/Harms (Ger)-Alison/Andre (Bra), Krasilnikov/Stoyanovskiy (Rus)-Evans/Kolinske (Usa), Perusic/Schweiner (Cze)-Plavins/Tocs (Lat), Guto/Saymon (Bra)-Myskiv/Samoday (Rus), Doherty/Allen (Usa)-Szalankiewicz/Rudol (Pol)