Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. C’è ancora Izabella Chiappini, occhio a Dafne Bettini

Sabato inizia il campionato di Serie A1, ma subito dopo la prima giornata ci sarà una sosta: la pallanuoto femminile riparte dalla Nazionale. Il Setterosa si ritroverà domenica 14 ad Ostia per un collegiale che terminerà giovedì 18: sono diciannove le atlete convocate dal CT Fabio Conti: tre in più rispetto al primo ritrovo stagionale. C’è di nuovo l’oriunda Izabella Chiappini, attesa da una stagione di riscatto dopo i problemi della scorsa annata. Rispetto al ritrovo di fine settembre manca Saria Dario, mentre le new entry sono la giovane Lucrezia Cergol, Sofia Giustini, Dafne Bettini (occhio a lei in Serie A1) e Caterina Banchelli.

Di seguito l’elenco completo delle convocate: Elisa Queirolo (Plebiscito PD), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi (Fiamme Oro/L’Ekipe Orizzonte), Valeria Palmieri e Giulia Gorlero (L’Ekipe Orizzonte), Arianna Gragnolati (Kally NC Milano), Giulia Enrica Emmolo, Federica Lavi, Silvia Avegno, Giulia Viacava e Sofia Giustini (Rapallo PN), Dafne Bettini (Bogliasco Bene), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Izabella Chiappini (SIS Roma).

Oltre al Commissario Tecnico Fabio Conti, nello staff tecnico ci saranno gli assistenti tecnici Paolo Zizza e Marco Manzetti, il medico federale Matteo Catananti, il team manager Barbara Bufardeci e la fisioterapista Simona Tozzetti. Cinque giorni di allenamenti per iniziare al meglio il percorso verso l’Europa Cup.













Foto: katacarix Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it