Pallanuoto femminile, Serie A1 2018-2019: le giovani italiane da tenere d’occhio. Quale talento esploderà per primo?

Tra le fila delle dieci formazioni della Serie A1 di pallanuoto femminile si nascondono i talenti del futuro della nazionale italiana: andiamo a scoprire quali potrebbero essere le protagoniste del Setterosa del futuro che potremmo ammirare nel massimo campionato del nostro Paese.

Occhio a Marta Giuffrida (attaccante) e Dorotea Spampinato (difensore), entrambe classe 2003, che a Catania cercheranno a tutti i costi di ritagliarsi un posto al sole in una squadra molto competitiva. Cerca invece la consacrazione Gaia Gagliardi, centroboa 2001 del Rapallo, con un buon minutaggio in Coppa Italia.

Quindici anni e tanta voglia di esplodere per Dafne Bettini, attaccante del 2003 del Bogliasco, già leader in Coppa, ora vuole spazio in campionato. Sarà una stagione difficile per la sua squadra, ma Aurora Longo può mettersi in mostra nel Torre del Grifo: se le siciliane vorranno salvarsi, anche il difensore classe 2004 dovrà dare il suo contributo.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL CALENDARIO DELLA REGULAR SEASON DELLA SERIE A1 DI PALLANUOTO FEMMINILE













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it