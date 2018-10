Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2018-2019: molto bene Catania e Rapallo, Roma e Padova senza problemi

Va in archivio la seconda giornata della prima fase della Coppa Italia di pallanuoto femminile: la matematica non condanna e non promuove ancora nessuna formazione alla Final Six dopo gli otto incontri odierni. Nel Girone A Padova e Rapallo dovrebbero giocarsi l’accesso diretto alle semifinali, mentre Milano dovrebbe qualificarsi, invece nel Girone B Roma e Catania si giocheranno il pass per le semifinali e la Florentia dovrebbe passare il turno.

Di seguito i tabellini degli incontri odierni

Girone A: Padova e Rapallo 6, Milano e Bogliasco 3, Verona 0.

Verona-Bogliasco 8-16

Verona: C. Mattioni, Bartolini 1, Peroni, Russo, Borg 2, Castagnini, Braga, Perna 1, S. Mattioni, Prandini 2, Verzini 2, Lonardi, Carli. All.: Zaccaria.

Bogliasco: Malara, Cocchiere 1, Zerbone 2, Cuzzupè 3 (1 rig), Santinelli, G. Millo, Maggi 3, Rogondino 2 (1 rig.), Bettini 3, Rambaldi Guidasci 1, Crovetto, Dance 1, Falconi. All.: Sinatra.

Note: parziali 3-5, 1-2, 2-5, 2-4. Uscita per limite di falli Castagnini (V) nel quarto tempo. Espulsa per proteste Carli (V) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Verona 4/7 + un rigore fallito da Bartolini nel quarto tempo e Bogliasco 5/10 + 2 rigori.

Milano-Rapallo 8-14

Milano: Imperatirce, Apilongo 3, Crudele, Gitto 1, A. Repetto, Fisco, Kuzina, Amoretti, Gragnolati 2, Vukovic 1, Murer, L. Repetto 1, Tamborrino. All.: Binchi.

Rapallo: Lavi, Zanetta, Viacava 3, Avegno 2 (1 rig.), Marcialis 5, Gagliardi, Giustini 1, D’Amico, Emmolo 1, Zimmerman, Genee 1, A. Cocchiere 1, Bianco. All.: Antonucci.

Note: parziali 2-3, 2-4, 3-2, 1-5. Espulse D’Amico (R) per gioco scorretto nel terzo e Vukovic (M) per proteste nel quarto tempo. Uscite per limite di falli Kuzina e Gitto (M) e Avegno e Zanetta (R) nel terzo e Zimmerman (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Milano 5/16 e Rapallo 8/11 + un rigore.

Rapallo-Bogliasco 12-6

Rapallo: Lavi, Zanetta 1, Viacava, Avegno 3 (1 rig.), Marcialis, Gagliardi 2, Giustini, D’Amico, Emmolo 3, Zimmerman 2, Genee, A. Cocchiere 1, Bianco. All.: Antonucci.

Bogliasco: Malara, T. Cocchiere 1, Zerbone, Cuzzupè 1 (rig.), Santinelli, G. Millo 2, Maggi, Rogondino 1, Bettini, Rambaldi Guidasci 1, Crovetto, Dance, Falconi. All.: Sinatra.

Note: parziali 2-2, 6-0, 2-0, 2-4. Uscite per limite di falli Zimmerman (R) e Rogondino (B) nel quarto tempo.

Padova-Milano 11-7

Padova: Teani, Barzon 4 (1 rig.), Savioli, Gottardo 3, Queirolo 2, Casson, A. Millo, Mazzolin, Grab 1, Ranalli 1, Meggiato, Cardillo, Giacon. All.: Posterivo.

Milano: Imperatirce, Apilongo, Crudele 1, Gitto 2, A. Repetto, Fisco, Kuzina, Amoretti, Gragnolati 4, Murer, L. Repetto, Tamborrino. All.: Binchi.

Note: parziali 3-2, 2-2, -2, 2-1. Espulsa per proteste Apilongo (M) nel quarto tempo. Uscite per limite di falli Meggiato (P) e L. Repetto (M) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Padova 5/10 + un rigore e Milano 2/7.

Girone B: Catania e Roma 6, Florentia e F&D H2O 3, Torre del Grifo 0.

Roma-Florentia 8-1

Roma: Sparano, Tabani, Galardi, Tori, Motta, Tankeeva, Picozzi, Sinigaglia 2, Nardini, Di Claudio 1, Chiappini 1, Fournier 4, Brandimarte. All.: Capanna.

Florentia: Banchelli, Rorandelli, Cortoni, Cordovani, McKelvey, Crevier, Sorbi 1, Francini, Giachi, Giannetti, Marioni, Cotti, Perego. All.: Sellaroli.

Note: parziali 4-0, 1-0, 2-0, 1-1. Nessuna è uscita per limite di falli. Espulsa per brutalità nel terzo tempo McKelvey (F). Superiorità numeriche: Roma 3/5 e Florentia 1/6

F&D H2O-Catania 2-21

F&D H2O: Minopoli, De Cuia, Pustynnikova 2 (1 rig.), De Marchis, Zenobi, Rosini, Amedeo, De Vincentis, Colletta, Clementi, Centanni, Bagaglini, Meccariello. All.: Di Zazzo

Catania: Gorlero, Ioannou 1, Garibotti 4, Bianconi 2 (1 rig.), Aiello 2, Spampinato 1, Palmieri 4, Marletta 3, Van Der Sloot 2 (1 rig.), Koolhaas 1, Riccioli, Santapaola 1, Schillaci. All.: Miceli

Note: parziali 1-3, 0-6, 1-5, 0-7. Nessuna è uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: F&D H2O 1/9 + un rigore e Catania 9/10 + 2 rigori.

Catania-Florentia 11-3

Catania: Gorlero, Ioannou, Garibotti 1, Bianconi 3, Aiello 1, Giuffrida, Palmieri 1, Marletta, Van Der Sloot 4, Koolhaas, Riccioli, Santapaola 1, Schillaci. All.: Miceli.

Florentia: Banchelli, Rorandelli, Cortoni, Cordovani, Mandelli 2, Crevier, Sorbi, Francini, Giachi 1, Giannetti, Marioni, Cotti, Perego. All.: Sellaroli.

Note: parziali 2-1, 2-1, 3-0, 4-1. Uscita per limite di falli Marioni nel terzo tempo.

Torre del Grifo-F&D H2O 5-9

Torre del Grifo: Mainone, Esposito 2, Bucisca, Buccheri, Vitaliti, Baranovicova, Battaglia 2, De Mari, Marletta 1, Longo, Halocka, Mirabella. All.: Malato.

F&D H2O: Minopoli, De Cuia, Pustynnikova 2 (1 rig.), De Marchis 1, Zenobi, Rosini, Amedeo 1, De Vincentis, Colletta, Clementi, Centanni 4, Bagaglini 1, Meccariello. All.: Di Zazzo.

Note: parziali 1-2, 1-1, 1-2, 2-4. Uscita per limite di falli Buccheri (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torre del Grifo 1/5 e F&D H2O 4/7 + un rigore.













Foto: Ettore Griffoni

