Pallanuoto, Europa Cup 2019: inizia il cammino del Settebello, domani la sfida al Montenegro

Si apre una nuova stagione, dopo un Europeo non del tutto convincente. Torna in acqua il Settebello in una sfida ufficiale: domani in quel di Podgorica gli azzurri sfideranno alle 18 il Montenegro padrone di casa nel primo incontro dell’Europa Cup, la competizione continentale nata lo scorso anno, che nel 2019 sarà fondamentale, perché metterà in palio i posti per le finali di World League, dalle quali si potrà iniziare a pensare ai pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, il vero e proprio obiettivo della squadra di Sandro Campagna.

Un incontro tutt’altro che facile quello con i montenegrini, comunque in leggero calo nelle ultime stagioni dopo i fasti di qualche anno fa. “Per noi è la prima partita della stagione 2018/2019 che ci vedrà impegnati, speriamo, nelle finali di World League e soprattutto ai Mondiali di Gwangju in Corea del Sud. Partiamo subito con un match di un certo livello, contro un avversario molto forte fisicamente e d’affrontare fuori casa: è il viatico che in genere preferisco, per testarci immediatamente al meglio. Riprendiamo dal buon europeo disputato, cancellando solo la brutta prestazione contro la Croazia nella finale per il bronzo. I ragazzi sono molto motivati, con loro avevo già parlato prima dell’amichevole di Genova per cercare di capire i limiti di questa squadra e quindi gli aspetti da migliorare: possiamo crescere molto collettivamente e individualmente” le parole di Sandro Campagna alla FIN alla vigilia.

Questi i convocati del ct tricolore: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Pietro Figlioli, Valentino Gallo, Nicholas Presciutti (AN Brescia), Gianmarco Nicosia e Andrea Fondelli (Sport Management), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique Gonzalo, Guillermo Rios Molina, Vincenzo Renzuto Iodice e Alessandro Velotto (Pro Recco).

Una rosa a tre blocchi, ovviamente le tre compagini più forti d’Italia: Pro Recco, AN Brescia e Sport Management. Confermati praticamente tutti i nomi visti all’Europeo, torna Matteo Aicardi, bloccato in estate da qualche problema fisico, non ci sarà invece Michael Bodegas.













