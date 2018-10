Pallanuoto, Europa Cup 2018-2019: la formula della manifestazione. Tappa importante per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Domani, martedì 23 ottobre, a Podgorica, il Montenegro sfiderà alle ore 18.00 l’Italia nella gara valida per la prima giornata dell’Europa Cup maschile di pallanuoto. Quest’anno la competizione diviene particolarmente importante: ci sono in palio infatti quattro posti per le Finali della World League, competizione che regalerà il primo pass per Tokyo 2020.

Italia e Montenegro sono inserite nel Gruppo C assieme alla Francia: le prime due del raggruppamento passeranno alla fase finale di Europa Cup. Le formazioni si affronteranno in gare di andata e ritorno spalmate su sei giornate, con quattro partite da giocare e due turni di riposo da osservare.

Le prime quattro Nazionali classificate nella Final Eight di Europa Cup avranno garantito l’accesso alla Super Final di World League, ma nel caso in cui la manifestazione dovesse tenersi in Europa i posti scenderebbero a tre, mentre il quarto sarebbe riservato al Paese ospitante.

La Super Final di World League del 2019 mette in palio per la vincitrice il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre le occasioni successive saranno i Mondiali (due posti) e gli Europei seguenti (un posto), infine l’ultima spiaggia sarà il torneo di qualificazione olimpica (tre posti).













Foto: Maxisport / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it