Pallanuoto, Champions League 2018-2019: impresa clamorosa! La BPM Sport Management batte i campioni d’Europa dell’Olympiacos

Un’impresa eccezionale, al debutto nel Girone B di Champions League. Sicuramente la vittoria più importante nella storia dei Mastini. La BPM Sport Management fa esplodere Busto Arsizio: alle piscine Manara apoteosi per il pubblico di casa che vede la propria compagine battere per 7-6 i campioni d’Europa in carica dell’Olympiacos. La terza forza italiana dello scorso campionato riesce dunque ad imporsi contro la squadra detentrice del titolo.

È il secondo quarto a fare la differenza: un break clamoroso, 4-0 che ha tramortito i greci, non capaci di reagire subito. Sono Drasovic e Damonte a far volare i padroni di casa a metà gara: il vantaggio dopo 16′ è di 6-2. Il match è anche molto nervoso e si susseguono le espulsioni (anche definitive) ma sono le difese a prevalere. Di Somma ad inizio quarto quarto porta i suoi sul 7-4, poi arriva il tentativo di rimonta disperata per i campioni in carica, che si portano sul -1 con Gounas ad un minuto dal termine. I Mastini però non sbagliano, si chiudono al meglio e portano a casa una vittoria clamorosa.

BPM SPORT MANAGEMENT-OLYMPIACOS 7-6 (2-2, 4-0, 0-1, 1-3)

Bpm Sport Management: Lazovic, Dolce, Damonte 2, Alesiani, Fondelli, E. Di Somma 2, Drasovic 2, Bruni, C. Mirarchi 1, S. Luongo, Casasola, Valentino, Nicosia. All. Baldineti

Olympiacos: Pavic, Mylonakis, Skoumpakis, Gennidounias, Fountoulis 2 (1 rig.), Nikolaidis, Dervisis, Buslje 1, Mourikis 1, Gounas 1, Argyropoulos, P. Obradovic 1, Galanopoulos. All. Vlachos

Arbitri: Kun (Hun) e Putnikovic (Srb)

Note: sup. num. Sport Management 2/9, Olympiacos 4/14. Rigori: Olympiacos 1/1. Espulso per gioco violento Mourikis 22’13’’.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato Stampa – Simone Squarzanti (Sport Management)