Pallamano, Qualificazioni Europei 2020: l’Italia sfida la Russia a Mosca nella prima giornata

Per la Nazionale italiana di pallamano maschile è tempo di fare sul serio, con l’inizio della seconda fase delle qualificazioni agli Europei 2020, che porteranno gli azzurri a Mosca, per affrontare domani la Russia, favorita per il passaggio del turno insieme all’Ungheria.

Per l’Italia di Riccardo Trillini si registra l’assenza per infortunio del portiere Vito Fovio, rimpiazzato dall’estremo difensore del Pressano Valerio Sampaolo, mentre saranno della partita i giovanissimi Umberto Bronzo e Nicolas Dainese, militanti rispettivamente tra le fila di Junior Fasano e Veszprem, in Ungheria.

Problemi fisici anche per i russi, che non potranno schierare il centrale Pavel Atman, così come il terzino Sergei Gorbok ed il mancino Konstantin Igropulo, mentre ci sarà l’ala sinistra Timur Dibirov, stella del Vardar campione d’Europa 2017.

La gara si svolgerà domani (24 ottobre) nella Universal Sport Hall Igrovoy di Mosca, impianto da 5500 posti, con fischio d’inizio degli arbitri cechi Milan Hajek e Karel Macho alle ore 18:30.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Foto: FIGH

