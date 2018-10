Pallamano, Qualificazioni Europei 2020: i convocati dell’Italia per le sfide contro Russia e Ungheria

Si ferma ancora la Serie A di pallamano maschile, con la Nazionale di Riccardo Trillini che sarà impegnata tra il 23 e il 27 ottobre in quelle che probabilmente sono le sfide più importanti della storia recente della Selezione del Bel Paese.

Gli azzurri affronteranno infatti la Russia a Mosca il 23 e l’Ungheria il 27 a Padova, nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2020. Due impegni assai proibitivi per la Nazionale, ma che serviranno per far crescere ulteriormente un gruppo molto giovane, affrontando avversarie di alta caratura.

Tra i convocati, poche le sorprese, con il centrale del Merano Ratko Starcevic reintegrato dopo un infortunio, mentre si vedono per la prima volta il classe 2000 dell’Acqua&Sapone Junior Fasano Umberto Bronzo ed il diciannovenne Nicolas Dainese, che milita tra le fila degli ungheresi del Veszprem, uno dei club del più alto blasone a livello europeo.

Assenti invece il portiere di lunga data Vito Fovio ed il centrale della Ego Siena Tommaso Pesci, autore di 36 reti in campionato e secondo miglior marcatore italiano con una partita in meno.

Ecco dunque la lista dei convocati:

1. Ebner Domenico (PO – 1994 – Bietigheim \ GER)

2. Sampaolo Valerio (PO – 1997 – Pressano)

3. Radovcic Demis (AS – 1988 – Acqua & Sapone Junior Fasano)

4. Dapiran Gianluca (AS – 1994 – BM Benidorm \ ESP)

5. Bronzo Umberto (AD – 2000 – Acqua & Sapone Junior Fasano)

6. Sonnerer Martin (AD – 1992 – Bolzano)

7. Bulzamini Davide (TS – Saint-Marcel Vernon \ FRA)

8. Volpi Francesco (TS – 1986 – Handball Käerjeng \ LUX)

9. Dainese Nicolas (TS – 1999 – Veszprém \ HUN)

10. Moretti Alessio (TS – 1994 – Cassano Magnago)

11. Starcevic Ratko (TS\CE – 1994 – Alperia Merano)

12. Skatar Michele (TD – 1985 – Strasburgo \ FRA)

13. Turkovic Dean (CE – 1987 – Bolzano)

14. Iballi Ardian (CE – 1994 – Conversano)

15. Marrochi Pablo (CE – 1986 – US Créteil \ FRA)

16. Savini Giacomo (CE – 1998 – Bologna United)

17. Maione Pasquale (PI – 1982 – Conversano)

18. Parisini Andrea (PI – 1994 – Strasburgo \ FRA)

Capo Delegazione

Marcello Visconti

Staff Tecnico

Riccardo Trillini (Direttore Tecnico)

Boris Popovic (vice-allenatore)

Sergio Palazzi (match analyst)

Vladan Krasavac (prep. portieri)

Staff Sanitario

Federico Morelli (dottore)

Enzo Silvestri (fisioterapista)

