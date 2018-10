Pallamano, Qualificazioni Europei 2020: Italia sconfitta a Mosca, la Russia passa 34-20

Inizia con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana di pallamano maschile nella seconda fase delle qualificazioni agli Europei 2020, maturata in quel di Mosca, al cospetto di una Russia padrona di casa decisamente superiore agli azzurri e fortemente candidata al passaggio del turno.

Dopo una primissima fase di studio, Timur Dibirov e compagni allungano dal 3-3 fino al 10-3, con il parziale spezzato solamente dalla rete del mancino Martin Sonnerer, mentre dal lato destro Daniil Shishkarev è letale in contropiede. Il tecnico russo Dmitri Torgovanov fa ruotare gli uomini a disposizione, mentre gli azzurri trovano finalmente qualche varco per vie centrali, chiudendo la frazione 18-7.

Nella ripresa entra in campo il giovane Nicolas Dainese, con i padroni di casa che a risultato acquisito rallentano il ritmo, concedendo più spazi e provando diverse soluzioni offensive. Il punteggio finale recita dunque 34-20 in favore della Russia, che con pieno merito si porta in vetta al girone, mentre l’Italia dovrà ripartire dall’atteggiamento mostrato nel secondo tempo.

Un ko preventivato quello contro la fortissima Russia, ma ora testa all’impegno di sabato 27 contro l’Ungheria, in programma alla Kioene Arena di Padova, alle ore 18:45. Nell’altra gara del gruppo 7 vince proprio l’Ungheria, che in casa supera 30-22 la Slovacchia, che con ogni probabilità contenderà a Dean Turkovic e compagni il terzo posto.

