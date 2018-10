Pallamano, Qualificazioni Europei 2020: a Padova passa l’Ungheria, Italia sconfitta 30-22

Nuova sconfitta per la Nazionale italiana di pallamano maschile, che a Padova cede 30-22 all’Ungheria nella seconda giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020, i primi a 24 squadre.

L’Italia, oggi in tenuta rossa in onore del Trieste, subisce in apertura la rete del pivot Bence Banhidi, ma pareggia con Andrea Parisini. I magiari accelerano e volano sul +2, ma una stupenda volante di Davide Bulzamini accorcia il distacco, prima del 4-4 siglato ancora da Parisini in contropiede. Entra in campo capitan Pasquale Maione, alla presenza numero 150 in Nazionale, e subito si procura un rigore, trasformato dal solito Parisini. Gli azzurri sprecano molte occasioni in avanti, mentre nelle retrovie devono fare i conti con un Mate Lekai molto ispirato, che permette ai bianco-verdi di allungare fino al 7-11 al 22′. Nel finale proseguono i problemi offensivi dell’Italia, con il primo tempo che si conclude sul 15-10.

Nella ripresa l’Italia rientra in campo con il piede giusto, e dopo un paio di reti di Dean Turkovic trova il -2, sul 15-17. Passano i minuti, l’Ungheria si riprende un margine sufficiente e i padroni di casa hanno il merito di non sprofondare, al cospetto di una Selezione ampiamente più preparata, che conclude sul 30-22.

L’Ungheria vola dunque a quota 4 punti, mentre nell’altra gara del raggruppamento la Russia sconfigge la Slovacchia 22-21. Proprio con questi ultimi gli azzurri si giocheranno il terzo posto, che potrebbe portare agli spareggi.

I risultati della seconda giornata:

Slovacchia-Russia 21-22

Italia-Ungheria 22-30

La classifica del Gruppo 7:

Russia 4

Ungheria 4

Slovacchia 0

Italia 0

Foto: FIGH