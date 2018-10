Olympiacos-Milano, Eurolega basket 2019: programma, orario e tv

Settimana di fuoco per l’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani è attesa da un doppio impegno in campo europeo. Infatti dopo aver ospita il Real Madrid, l’Armani Exchange volerà ad Atene per sfidare (venerdì ore 20.00) l’Olympiacos.

Due partite che potranno davvero dire il vero valore di Milano in questa Eurolega. Infatti i Campioni d’Italia in carica sfidano due squadre che puntano a chiudere tra le prime posizioni e sicuramente per l’Olimpia saranno due test molto significativi. Milano è ancora imbattuta in questa stagione e ha esordito benissimo anche in campo europeo contro il Buducnost, ma anche per i greci la prima è stata entusiasmante (netta vittoria contro il Khimki) e prima di affrontare l’Olimpia andranno a giocare in Spagna contro il Baskonia.

Olympiacos-Olimpia Milano si giocherà venerdì 19 ottobre alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 19 ottobre

Ore 20.00: Olympiacos-Olimpia Milano.

Diretta streaming su Eurosport Player e diretta scritta su OA Sport













Credit Ciamillo