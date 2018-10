Volley femminile, Calendario Mondiali 2018: le partite dell’Italia alla Final Six. Quando giocano le azzurre? Date, programma, orari e tv

La Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile si disputerà a Nagoya (Giappone) dal 14 al 16 ottobre: le migliori sei Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per conquistare un punto nelle semifinali che spalancano la porta verso la gloria. Si sono formati due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni gruppo potranno proseguire la propria avventura mentre le altre due formazioni dovranno abbandonare il Sol Levante.

L’Italia si presenta all’appuntamento da imbattuta, ha vinto nove partite consecutive e ora vuole sognare in grande, è riuscito a surclassare grandi corazzate come Cina, USA e Russia lasciando per strada solo tre set complessivi. Ora si fa ancora più sul serio, l’asticella si è alzata e le ragazze di Davide Mazzanti vanno a caccia del colpaccio: le azzurre torneranno in campo lunedì 15 ottobre (ore 12.20) per affrontare il Giappone padrone di casa, poi martedì 16 ottobre (ore 09.10) il big match contro la Serbia Campionessa d’Europa.

Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite dell’Italia nella Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai Due o RaiSport), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLA FINAL SIX DEI MONDIALI 2018

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Giappone

MARTEDI’ 16 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Serbia

COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai Due o RaiSport) e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB